Митрополит Павло представ перед судом: деталі (фото)
Настоятелю УПЦ МП обирають запобіжний захід
СБУ вручила митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю підозру, провела обшуки у його будинку та викликала на допит. Наразі в Шевченківському суді триває засідання щодо обрання запобіжного заходу митрополиту Павлу.
Під час допиту у залі суду митрополит розкинувся дивними заявами, повідомляє УП. Лебідь сказав, нібито він проти агресії.
Коментуючи підозру від СБУ, митрополит заявив, що він «нічого не зробив для того, щоб його в чомусь звинувачувати». Він вважає, що усі події, які відбуваються навколо нього та Лаври – це суто політична справа.
«Я ніколи не був на стороні агресії. Я проти агресії. І зараз я перебуваю в Україні. Це моя земля», – заявив настоятель УПЦ МП.
Цікаво, що під час своїх виправдань Лебідь ні разу не згадав про Росію, адже саме вона і стала причиною агресії, за яку він згадував. Пізніше стало відомо, що судді оголосили відвід.
Прокурори подали клопотання про запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту для підозрюваного в розпалюванні релігійної ворожнечі і запереченні збройної агресії РФ митрополита Павла.
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