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У Сумах зросла кількість постраждалих після ракетного удару

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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У Сумах зросла кількість постраждалих після ракетного удару
Рятувальники демонтують аварійні конструкції у пошкоджених багатоповерхових житлових будинках
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Кількість постраждалих після удару по місту зросла до 99

Після російського обстрілу по Сумах 24 березня кількість постраждалих знову зросла. На цей час відомо про 99 людей, з них 76 – дорослі та 23 дитини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сумську міську раду.

На цей час триває ліквідація наслідків російського удару, на місцях працюють спеціально розгорнуті штаби. Працюють рятувальники, поліція, комунальники та волонтери громадських організацій.

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Триває ліквідація наслідків російського удару
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Верхолази ДСНС демонтують аварійні конструкції у пошкоджених багатоповерхових житлових будинках. А також тимчасово відновлюють пошкоджені вибуховою хвилею покрівлі та вікна.

 За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів.

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Внаслідок удару у багатоповерхівці зайнялась пожежа
фото: ДСНС, поліція Сумщини, Суспільне

Нагадаємо, російські окупаційні війська вдень 24 березня завдали ракетного удару по місту Суми. Пошкодили кілька багатоповерхівок та школу. Раніше повідомлялось про 88 постраждалих, серед них 17 дітей.

До слова, російські окупанти атакували безпілотниками Полтавську область. Внаслідок падіння уламків ворожих дронів у Миргородському районі було пошкоджено ангарне приміщення одного з підприємств, там сталася пожежа.

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Теги: Суми обстріл

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