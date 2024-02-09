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Атака на Харківщину: пожежа спалахнула в будівлі готелю

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Атака на Харківщину: пожежа спалахнула в будівлі готелю
У Зміївській громаді пошкоджена та знищена виключно цивільна інфраструктура
фото: Олег Синєгубов/Telegram

Унаслідок атаки постраждав цивільний чоловік-охоронець

У ніч на 9 лютого окупанти завдали ударів по Харківщині. Унаслідок атаки пошкоджена та знищена виключно цивільна інфраструктура. Про це повідомив Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Після півночі окупанти завдали ударів безпілотниками по цивільній інфраструктурі Зміївської громади. Рятувальники ліквідовували пожежі в будівлі готелю, літньго майданчику ресторану та 3-х легкових автомобілів», – розповів Синєгубов.

Атака на Харківщину: пожежа спалахнула в будівлі готелю фото 1
фото: Олег Синєгубов/Telegram

За його словами, постраждав цивільний чоловік-охоронець. Медичну допомогу йому надали на місці.

Унаслідок інших ударів пошкоджені приватні житлові будинки, трьохповерхова будівля відпочинкового комплексу та їдальня.

Нагадаємо, уночі окупанти атакували безпілотниками Харківщину, внаслідок чого загорілася цивільна інфраструктура. За словамии Синєгубова, було зафіксовано щонайменше п’ять «Шахедів».

Як повідомлялося, у ніч на 8 лютого росіяни вдарили безпілотниками «Shahed 131/136» по Миколаєву – внаслідок атаки відбулося займання на території промислового підприємства та приватного будинку. 

У Вінницькій області уламки збитого російського безпілотника спричинили пожежу на інфраструктурному об'єкті.

Також у ніч на 8 лютого в Одесі пролунали вибухи. Ударом ворожого безпілотника пошкоджено недобудовану багатоповерхівку, вибито скління. Також зафіксовано пошкодження будівлі навчального закладу – пробитий дах, перекриття, вибиті вікна. Пожеж не зафіксовано.

Теги: пожежа Харківщина чоловік інфраструктура Олег Синєгубов

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