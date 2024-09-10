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Атака БПЛА на Черкащині: є влучання та постраждалі

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Атака БПЛА на Черкащині: є влучання та постраждалі
В результаті падіння уламків БпЛА на Черкащині зафіксовані руйнування
фото: Ігор Табурець, Telegram

Ігор Табурець: «За попередньою інформацією, загалом знищено 14 БпЛА противника. Однак маємо кілька влучань, а також наслідки через падіння уламків»

У небі над Черкаською областю у ніч на 10 вересня сили протиповітряної оборони знищили 14 ворожих БпЛА, втім зафіксовані влучання. Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

За словами голови Черкаської ОВА, відомо про двох постраждалих та пошкодження інфраструктурного об'єкта. 

«Складна ніч для нашої Черкащини. Із численними ворожими атаками. Більшість із них наші оборонці відбили. За попередньою інформацією, загалом знищено 14 БпЛА противника. Однак маємо кілька влучань, а також наслідки через падіння уламків», – написав Табурець у Telegram.

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У небі над Черкаською областю у ніч на 10 вересня сили протиповітряної оборони знищили 14 ворожих БПЛА, втім зафіксовані влучання
фото: Ігор Табурець, Telegram

За його словами, зокрема, в обласному центрі двоє людей травмовані. Також пошкоджено кілька будинків і об'єктів приватного бізнесу. Крім того, стались займання сухої рослинності.

Водночас на Уманщині пошкоджено інфраструктурний об'єкт. А в Черкаському районі через падіння уламків загорілась лісова підстилка. Пожежу теж уже ліквідували, додав голова ОВА.

Нагадаємо, на Черкащині о 03:15 було чутно звуки вибухів. У Повітряних силах попереджали про загрозу кількох груп ударних БпЛА. Згодом, о 03:22 стало відомо про повторні вибухи. Також вибухи прогриміли о 03:38.

До слова, Росія «цинічною розвідкою боєм» намагається визначити «стратегічну цінність» НАТО, порушуючи повітряний простір країн-членів альянсу своїми БПЛА. Таку думку висловив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

«Добре відомо (навіть росіянам), де сьогодні проходять географічні кордони НАТО. Але ніхто не знає, де у НАТО... межа терпіння. Коли теоретично найпотужніший військовий альянс в історії на практиці буде готовий захищати свої кордони? Цю інформацію про стратегічну цінність росіяни набувають традиційним для себе способом – цинічною розвідкою боєм», – зазначив він.

За словами Подоляка, останніми такими запусками Росія отримала «чіткий результат».

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Теги: війна Черкащина обстріл

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