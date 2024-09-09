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Втрати ворога станом на 9 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 9 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 929-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генеральний штаб ЗСУ, Facebook

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1150 окупантів

 

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 9 вересня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 9 вересня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 9 вересня втратила

  • особового складу‒ близько 626410 (+1150) осіб,
  • танків ‒ 8639 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16906 (+9) од,
  • артилерійських систем – 17830 (+26) од,
  • РСЗВ – 1180 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 942 (+0) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14897 (+33),
  • крилаті ракети ‒ 2588 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24262 (+44) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3049 (+2)

Активність флоту окупантів станом на 9 вересня

  • В Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – сім суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – п'ять суден, з них одне рухалось з протоки Босфор.
Втрати Росії у війні станом на 9 вересня 2024 року
Втрати Росії у війні станом на 9 вересня 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нині триває 929-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: війна Генштаб фронт втрати

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