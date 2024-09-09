Втрати ворога станом на 9 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1150 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 9 вересня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 9 вересня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 9 вересня втратила:
- особового складу‒ близько 626410 (+1150) осіб,
- танків ‒ 8639 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16906 (+9) од,
- артилерійських систем – 17830 (+26) од,
- РСЗВ – 1180 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 942 (+0) од,
- літаків – 368 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14897 (+33),
- крилаті ракети ‒ 2588 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24262 (+44) од,
- спеціальна техніка ‒ 3049 (+2)
Активність флоту окупантів станом на 9 вересня
- В Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- В Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.
За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – сім суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – п'ять суден, з них одне рухалось з протоки Босфор.
Нині триває 929-й день повномасштабної війни в Україні.
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