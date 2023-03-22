Атака дронів на Київщину: кількість загиблих зросла
Ймовірно, під завалами перебувають ще чотири особи
Кількість жертв нічної атаки дронів на місто Ржищев Київської області зросла до восьми осіб. Про це повідомило Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Київській області.
«Уночі 22 березня у м. Ржищів Київської області внаслідок ворожої атаки частково зруйновано четвертий та п’ятий поверхи двох п’ятиповерхових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею з подальшим горінням», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що станом на 18:00 загинуло вісім осіб, постраждали семеро осіб, врятовано одну людину.
«Ймовірно під завалами перебуває чотири особи. Розбір завалів та пошуково-рятувальні роботи тривають», – додали надзвичайники.
Раніше повідомлялося про сімох загиблих унаслідок атаки дронів на Ржищев.
Нагадаємо, що цієї ночі понад чотири години лунала повітряна тривога в Києві та низці областей. Влада повідомляла про роботу протиповітряної оборони на Житомирщині та Київщині. Усі ворожі БпЛА в Києві були збиті.
Також на території Хмельниччини у ніч на 22 березня прогриміли вибухи, але ворожі влучання не зафіксовано. Під час тривоги в регіоні працювали сили протиповітряної оборони.
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