Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака дронів на Київщину: кількість загиблих зросла

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Атака дронів на Київщину: кількість загиблих зросла
Наслідки ворожого обстрілу Київщини
фото: ДСНС

Ймовірно, під завалами перебувають ще чотири особи

Кількість жертв нічної атаки дронів на місто Ржищев Київської області зросла до восьми осіб. Про це повідомило Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Київській області.

«Уночі 22 березня у м. Ржищів Київської області внаслідок ворожої атаки частково зруйновано четвертий та п’ятий поверхи двох п’ятиповерхових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею з подальшим горінням», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що станом на 18:00 загинуло вісім осіб, постраждали семеро осіб, врятовано одну людину.

10 фото
На весь екран
Рятувальники розбирають завали у Ржищеві на Київщині, куди влучив ворожий дрон 22 березня
фото: ДСНС

«Ймовірно під завалами перебуває чотири особи. Розбір завалів та пошуково-рятувальні роботи тривають», – додали надзвичайники.

Раніше повідомлялося про сімох загиблих унаслідок атаки дронів на Ржищев.

Нагадаємо, що цієї ночі понад чотири години лунала повітряна тривога в Києві та низці областей. Влада повідомляла про роботу протиповітряної оборони на Житомирщині та Київщині. Усі ворожі БпЛА в Києві були збиті

Також на території Хмельниччини у ніч на 22 березня прогриміли вибухи, але ворожі влучання не зафіксовано. Під час тривоги в регіоні працювали сили протиповітряної оборони.

Теги: Київщина обстріл окупанти рятувальники

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворог наступає на Бахмут та влаштовує диверсії на Херсонщині – Генштаб
Ворог наступає на Бахмут та влаштовує диверсії на Херсонщині – Генштаб
15 березня, 18:23
Данія виділила новий пакет військової допомоги: що отримає Україна
Данія виділила новий пакет військової допомоги: що отримає Україна
15 березня, 17:26
Росіяни вдарили по центру Краматорська: є загиблі, зруйновані багатоповерхівки (фото, відео)
Росіяни вдарили по центру Краматорська: є загиблі, зруйновані багатоповерхівки (фото, відео)
14 березня, 10:20

Події в Україні

ЗСУ назвали кількість носіїв «Калібрів» у Чорному морі
ЗСУ назвали кількість носіїв «Калібрів» у Чорному морі
Атака дронів на Київщину: кількість загиблих зросла
Атака дронів на Київщину: кількість загиблих зросла
Влада Запоріжжя назвала суму, яку щомісячно отримуватимуть мешканці, що втратили житло
Влада Запоріжжя назвала суму, яку щомісячно отримуватимуть мешканці, що втратили житло
Як витягали людей з-під завалів. Моторошне відео із Запоріжжя
Як витягали людей з-під завалів. Моторошне відео із Запоріжжя
Атаки на Київщину та Запоріжжя, ексглава Фонду держмайна крав гроші: Головне за 22 березня
Атаки на Київщину та Запоріжжя, ексглава Фонду держмайна крав гроші: Головне за 22 березня
Рятувальники завершили розбір завалів у Запоріжжі: що відомо про постраждалих (фото)
Рятувальники завершили розбір завалів у Запоріжжі: що відомо про постраждалих (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
139K
Росію сколихнув сильний землетрус
13K
Генштаб повідомив, скільки ворожих дронів вдалося знищити цієї ночі
9125
Росія запустила «Сармат» у бік Вашингтона (відео)
8756
Російські винищувачі піднімалися у небо: в Україні лунала повітряна тривога (мапа)
6480
Весняні канікули: коли почнуться та скільки триватимуть
6280
ОВА прокоментувала звук вибуху у Хмельницькій області

Новини

Нові люди в уряді, Рада збільшила фінансування оборони. Головне за 21 березня
21 березня, 21:00
Наступ росіян біля Авдіївки: аналітики ISW спрогнозували результати (мапа)
21 березня, 07:23
Колишньому керівнику СБУ в Харківській області загрожує довічне ув'язнення
20 березня, 14:45
Командувач ЗСУ розповів, яким має бути завершення війни з Росією
20 березня, 12:30
Атака дронами та реакція Байдена на ордер Путіну: головні новини ночі
18 березня, 07:30
На Луганщині окупанти розпочали тотальну мобілізацію населення – Генштаб
18 березня, 06:39

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту