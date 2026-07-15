Атака дронів на Москву і пожежа в академії РФ: головне за ніч 15 липня
Дайджест новин, які сталися у ніч на 15 липня 2026 року
Ніч проти 15 липня ознаменувалася масованою атакою безпілотників на Москву, пожежею на території військової академії РФ під Саратовом, черговим ударом росіян по цивільній інфраструктурі Донеччини та визначенням першого фіналіста чемпіонату світу з футболу. Російська столиця заявила про один із наймасштабніших нальотів дронів, у Саратовській області спалахнув військовий об'єкт, окупанти FPV-дроном знищили автомобіль рятувальників у Краматорську, а збірна Іспанії вийшла до фіналу мундіалю. «Главком» зібрав головні події за ніч проти 15 липня.
Москву атакували безпілотники
У ніч проти 15 липня Москву атакували безпілотники. Мер російської столиці Сергій Собянін заявив про «безпрецедентний» наліт дронів та повідомив про роботу російської протиповітряної оборони. Через атаку в московських аеропортах запроваджували тимчасові обмеження на польоти, а російські служби повідомляли про ліквідацію безпілотників на підльоті до міста.
Під Саратовом спалахнула військова академія РФ
У Саратовській області Росії сталася пожежа на території військової академії. У мережі поширилися відео із сильним задимленням над об'єктом. Офіційної інформації про причини займання та можливі наслідки російська влада наразі не оприлюднила.
Росіяни FPV-дроном спалили автомобіль рятувальників у Краматорську
Російські війська атакували FPV-дроном службовий автомобіль рятувальників у Краматорську. Внаслідок удару транспортний засіб повністю згорів. За попередніми даними, особовий склад ДСНС не постраждав.
Іспанія стала першим фіналістом чемпіонату світу
Збірна Іспанії стала першим фіналістом чемпіонату світу з футболу 2026 року. У півфінальному матчі іспанці перемогли Францію з рахунком 2:0 та вийшли до вирішального поєдинку турніру, де зустрінуться з переможцем матчу Англія – Аргентина.
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