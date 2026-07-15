Фінал 23-річної місії? США ухвалили історичне рішення щодо Іраку

Дізнайтесь деталі угоди між Білим домом та урядом у Багдаді, яка закриє цілу главу в історії Близького Сходу

США та Ірак офіційно погодили повне виведення американського військового контингенту з іракської території до 30 вересня. Це рішення завершує 23-річну військову присутність сил США в країні, яка розпочалася у 2003 році з повалення режиму Саддама Хусейна і згодом трансформувалася у місію боротьби з терористичним угрупованням «Ісламська держава» (ІДІЛ). Як пише «Главком» , про це за підсумками зустрічі у Білому домі оголосили президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Іраку Алі аль-Заїді.

Під час спільного виступу у Вашингтоні президент США Дональд Трамп заявив, що на нинішньому етапі американська військова присутність в Іраку втратила свою необхідність.

«Ми вважаємо, що нам більше не потрібні військові там. Ми там, щоб допомогти їм і захистити за потреби, але ми не думаємо, що це буде необхідно», –наголосив Трамп, підкресливши натомість високий рівень співпраці з Іраком у сфері бізнесу та нафтової промисловості.

Зі свого боку прем'єр-міністр Іраку Алі аль-Заїді підтвердив чіткі терміни виведення контингенту та зауважив, що після виходу військ до кінця вересня взаємодія між державами зосередиться на економічному треку: американські компанії продовжуватимуть свою діяльність в Іраку на постійній основі.

Заява Пентагону та передача безпекових функцій

У Міністерстві оборони США (Пентагоні) уточнили, що дане рішення базується на двосторонній безпековій угоді від 2024 року, досягнутій ще за адміністрації Джо Байдена, яка передбачала поступове згортання місії коаліції проти ІДІЛ.

Наразі США остаточно перекладають відповідальність за безпекову ситуацію та боротьбу із залишками терористичних ланок на іракські урядові сили, які протягом багатьох років проходили вишкіл та підготовку під керівництвом інструкторів армії США. Значна частина американського контингенту вже залишила країну в межах цієї угоди, а сили, що залишалися, поступово консолідувалися та залишали бази дислокації.

Нагадаємо, що американська військова присутність в Іраку тривала 23 роки. Вона розпочалася у березні 2003 року після вторгнення міжнародної коаліції на чолі зі США з метою повалення режиму Саддама Хусейна. Підставою для операції стали заяви про наявність у режиму зброї масового знищення, однак після окупації країни таких арсеналів виявлено не було.

Далі військова кампанія США в Іраку пройшла кілька ключових етапів:

2007 рік - пік американської військової присутності – чисельність контингенту для протидії партизанським та повстанським рухам перевищувала 170 000 військовослужбовців.

2011 рік - перше повне виведення бойових підрозділів за адміністрації Барака Обами, після чого в Іраку лишився мінімальний персонал для охорони дипломатичних місій та координації оборонної допомоги.

2014 рік - повернення військових США на запрошення іракського уряду через стрімку експансію терористів ІДІЛ та фактичний колапс місцевих силових структур.

2021 рік - після розгрому основних сил ІДІЛ США утримували обмежений контингент чисельністю близько 2500 осіб у статусі військових радників та інструкторів.

Повне виведення військ восени означає остаточний перехід Іраку до самостійного забезпечення національної безпеки за підтримки західних партнерів у дипломатичній та фінансовій сферах.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що законопроєкт про нові масштабні санкції проти Росії має високі шанси на ухвалення та не виключив, що готовий його підписати. За його словами, документ також можуть доповнити санкціями проти Ірану та угруповання «Хезболла».