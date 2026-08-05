Україна знайшла спосіб компенсувати нестачу піхоти на фронті – Bloomberg

Загалом мета України – виготовити цього року щонайменше 50 тисяч бойових роботів для посилення піхотних підрозділів на полі бою

Українські війська дедалі активніше застосовують наземних бойових роботів – від вогнеметних платформ до машин з кулеметами – щоб компенсувати нестачу особового складу порівняно з Росією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Вогнемет замість піхоти на Добропільському напрямку

Коли група російських штурмовиків наблизилася до українських укріплень на одній з ділянок фронту в Донецькій області, на її шляху опинився неочікуваний супротивник – бойовий робот, озброєний вогнеметом. Машина підпалила суху літню траву довкола позицій росіян, а кулеметний розрахунок добив тих, хто вцілів. Робот, застосований ще в серпні минулого року на Добропільському напрямку, належить 93-й окремій механізованій бригаді – саме звідти й починав формуватися нинішній парк українських наземних безпілотників, оснащених усім необхідним – від гвинтівок до гранатометів.

За словами головного інженера бригади з позивним Чарівник, подібні платформи стали буденним інструментом штурмових груп. Загалом мета України – виготовити цього року щонайменше 50 тисяч бойових роботів для посилення піхотних підрозділів на полі бою.

Десант на Кінбурнську косу

У липні українські військові вперше висадили дистанційно керованого бойового робота за допомогою морського дрона: апарат подолав 11 км, щоб дістатися берега Кінбурнської коси на півдні України. Наземний робот Wolly 7.62, яким користувалася 123-та окрема бригада територіальної оборони, був озброєний кулеметом – з нього машина обстріляла позиції росіян, змусивши їх відступити з частини узбережжя, після чого сама себе знищила. Подібну тактику доставки роботів безпілотними носіями українські військові вже застосовували й для повітряних штурмів углиб тилу противника.

Роботи рятують життя

Українські чиновники наголошують: безпілотні системи допомагають компенсувати нестачу особового складу, звільняючи людей від найнебезпечніших завдань – постачання військ на передовій та евакуації поранених. За словами командувача Сил безпілотних систем України Роберта Бровді, піхотні підрозділи вже використовують роботизовані машини і в бойових операціях: частину з них застосовують для доставки мін або атак у стилі камікадзе.

Активне застосування наземних роботів пов'язують і з так званою «кілл-зоною» вздовж лінії фронту, яка через насичену дронову активність росіян сягає 25 км углиб території – саме тому виробники намагаються вивести машини з-під прямого вогню людей. Українські компанії нарощують серійне виробництво таких платформ, переходячи від дрібносерійних прототипів до тисяч одиниць техніки.

Нагадаємо, ще навесні CNN повідомляло, що Україна планує замінити роботами третину піхоти вже цього року: підрозділ NC13 тоді провів історичну операцію, узявши позицію росіян штурмом без жодного українського бійця на полі бою.