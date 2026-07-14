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У центрі Києва 15 липня діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У центрі Києва 15 липня діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху
Управління державної охорони України попередило киян та гостей міста
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Обмеження будуть запроваджені в центральній частині міста

У середу, 15 липня, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Управління державної охорони України.

«15 липня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста», – йдеться у повідомленні.

Управління державної охорони попросило врахувати зазначену інформацію під час переміщення.

«Відповідно до закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» і положення «Про державний протокол та церемоніал України», затвердженим указом президента України від 22 серпня 2002 року № 746/2002, главам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами, забезпечується державна охорона Управлінням державної охорони України», – додається у повідомленні.

Нагадаємо, заступник головної речниці Єврокомісії Олоф Гілл повідомив, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 15 липня приїде з візитом у Київ.

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Теги: Київ Управління державної охорони

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