Прикордонники попередили про черги на польсько-українському кордоні

Накопичення автобусів на виїзд з України фіксується у Краківці та Шегинях

ДПСУ повідомила, на яких пунктах пропуску є черги на виїзд з України

Наразі на українсько-польському кордоні спостерігається накопичення транспортних засобів на виїзд з України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Держприкордонслужбу.

На виїзд з України:

Угринів – 25 автомобілів.

Рава-Руська – 65 авто.

Грушів – 25 авто.

Краківець – 100 авто.

Шегині – 60 авто.

Нижанковичі – 25 автомобілів.

Устилуг – 95 авто.

До того ж накопичення автобусів на виїзд з України фіксується у Краківці та Шегинях. Там очікує по 13 автобусів. В Устилузі – один автобус.

Вільним для проїзду наразі залишаються пункти пропуску Смільниця та Нижанковичі. Водночас в Устилузі близько 20 автомобілів очікують на в'їзд в Україну.

«Нагадаємо, з початком літнього туристичного сезону пасажиропотік через пункти пропуску Західного кордону традиційно зростає. Цьогоріч очікується збільшення пасажиропотоку до 20%», – додали прикордонники.

Як повідомлялося, на Вінниччині триває масштабна реконструкція міжнародного пункту пропуску «Бронниця – Унгурь» на кордоні з Молдовою. Проєкт, вартістю понад 162 млн грн, має на меті перетворити «малий» перехід на сучасний логістичний хаб із високою пропускною спроможністю.

До слова, 14 січня на українсько-словацькому кордоні відбулося офіційне відкриття пішохідного переходу у межах міжнародного пункту пропуску «Ужгород – Вишнє Нємецьке».