Прикордонники попередили про черги на польсько-українському кордоні
ДПСУ повідомила, на яких пунктах пропуску є черги на виїзд з України
Наразі на українсько-польському кордоні спостерігається накопичення транспортних засобів на виїзд з України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Держприкордонслужбу.
На виїзд з України:
- Угринів – 25 автомобілів.
- Рава-Руська – 65 авто.
- Грушів – 25 авто.
- Краківець – 100 авто.
- Шегині – 60 авто.
- Нижанковичі – 25 автомобілів.
- Устилуг – 95 авто.
До того ж накопичення автобусів на виїзд з України фіксується у Краківці та Шегинях. Там очікує по 13 автобусів. В Устилузі – один автобус.
Вільним для проїзду наразі залишаються пункти пропуску Смільниця та Нижанковичі. Водночас в Устилузі близько 20 автомобілів очікують на в'їзд в Україну.
«Нагадаємо, з початком літнього туристичного сезону пасажиропотік через пункти пропуску Західного кордону традиційно зростає. Цьогоріч очікується збільшення пасажиропотоку до 20%», – додали прикордонники.
Як повідомлялося, на Вінниччині триває масштабна реконструкція міжнародного пункту пропуску «Бронниця – Унгурь» на кордоні з Молдовою. Проєкт, вартістю понад 162 млн грн, має на меті перетворити «малий» перехід на сучасний логістичний хаб із високою пропускною спроможністю.
До слова, 14 січня на українсько-словацькому кордоні відбулося офіційне відкриття пішохідного переходу у межах міжнародного пункту пропуску «Ужгород – Вишнє Нємецьке».
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