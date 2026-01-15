Головна Країна Культура
Удар по Львову: пошкоджено вітражі у храмі святих Ольги та Єлизавети

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Собор УГКЦ є пам'яткою архітектури місцевого значення
фото: Максим Козицький

Від російської атаки постраждав храм, збудований на початку ХХ століття

Ворожий безпілотник влучив по території історичного ареалу Львова, у межах буферної зони пам’яток, які є у списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Внаслідок удару пошкоджено храм святих Ольги та Єлизавети, початок ХХ століття, та будівля школи ім. С. Конарського, 1892–1893 роки (школа №55). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Львівської ОВА Максима Козицького.

Зазначається, що удар дрона пошкодив вітражі авторства Валерія Шаленка у церкві, а також віконні заповнення у будівлі школи.

Ворожий удар пошкодив вітражі авторства Валерія Шаленка
Ворожий удар пошкодив вітражі авторства Валерія Шаленка
фото: Максим Козицький

«Зараз фахівці Департаменту архітектури та містобудування разом з колегами з Офісу охорони культурної спадщини Львівської міської ради фіксують наслідки атаки по пам’ятках культурної спадщини архітектури. Наступний крок – комісійне обстеження та складання акту огляду технічного стану», – зазначив очільник Львівщини.

У липні 2023 року ЮНЕСКО надало посилений захист об’єктам культурної спадщини України, включаючи об’єкти «Ансамблю історичного центру міста Львова».

Нагадаємо, російський безпілотник влучив у центр Львова. Ворожий дрон атакував дитмайданчик на вулиці Степана Бандери. Унаслідок удару ніхто не постраждав.

Через атаку у центрі Львова тимчасово перекрили вулиці Митрополита Андрея та Шептицького. Приватний і громадський транспорт наразі тут не курсує. Через перекриття не їздять тролейбусні маршрути №27, №32 та №38.

На місці удару працюють вибухотехніки й шукають уламки та вибухівку. Зазначається, що дитячий майданчик згорів, однак памʼятник Бандері не постраждав.

До слова, під час ранкової ворожої атаки 15 січня у Солом'янському районі столиці зафіксовано влучання уламків безпілотника у житловий будинок. Удар прийшов на рівень технічного поверху. Внаслідок влучання зафіксовано руйнування стіни площею близько 4 кв. м без подальшого горіння. 

