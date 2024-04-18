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Удар по Чернігову: пошуково-рятувальна операція завершена

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Удар по Чернігову: пошуково-рятувальна операція завершена
Росіяни завдали ракетного удару по Чернігову 17 квітня
фото: пресслужба ДСНС

18 загиблих, 78 поранених внаслідок атаки ворога

У Чернігові завершено пошуково-рятувальну операцію на місці ракетного удару РФ 17 квітня.  Від ворожої атаки загинули 18 людей, ще 78 українців постраждали. Про це повідомив голова ОВА В’ячеслав Чаус. 

«Завершено пошуково-рятувальну операцію. 18 загиблих, 78 поранених внаслідок теракту ворога», – написав Чаус. 

За його словами, на стаціонарному лікуванні перебувають 37 постраждалих.  Також він зауважив, що уся необхідна допомога надається у місцевих закладах охорони здоров’я, необхідними ліками забезпечені.

Нагадає, що зранку 17 квітня росіяни завдали ракетних ударів по Чернігову – є загиблі та поранені. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. У місті створено оперативний штаб, надається вся необхідна допомога.

18 квітня оголошений у Чернігові офіційним днем жалоби за загиблими внаслідок російських ракетних ударів по місту. Про це виконувач обов’язків міського голови Олександр Ломако.

«Підписав відповідне розпорядження. Мої співчуття рідним загиблих. Російські нелюди обов’язково відповідатимуть за скоєне, за вбивства невинних», – написав він.

В день жалоби будуть приспущені державні прапори, обмежене проведення розважально-концертних заходів, заборонене звучання розважальної музики у громадських місцях.

До того ж постійний представник України при ООН Сергій Кислиця у письмовому зверненні до керівництва ООН написав, що воєнні злочини та злочини проти людяності, вчинені Російською Федерацією, вкотре свідчать про неприпустимість бездіяльності стосовно нелегітимної присутності Росії в Раді Безпеки ООН.

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Теги: Чернігів обстріл рятувальники

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