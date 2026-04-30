У Харкові біля торгового центру стався вибух, є поранений

Унаслідок вибуху постраждав 64-річний чоловік

У четвер вранці, 30 квітня, у Харкові стався черговий інцидент, пов’язаний із вибухонебезпечними предметами. Внаслідок спрацювання невідомого пристрою поблизу одного з торговельних центрів міста поранення отримала цивільна особа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр координації протимінної діяльності.

Вибух стався близько 09:20. Невідомий вибухонебезпечний предмет здетонував на відкритій території поблизу торговельного центру. Наразі фахівці встановлюють тип пристрою та обставини, за яких він опинився у людному місці.

Унаслідок вибуху постраждав 64-річний чоловік. Потерпілий отримав осколкові поранення нижніх кінцівок. Йому надали невідкладну медичну допомогу та госпіталізували до однієї з лікарень міста. Стан чоловіка наразі уточнюється.

Рятувальники та силовики вкотре наголошують, що рівень мінної небезпеки в Харкові та області залишається критично високим. Ворог залишає по собі «розтяжки», міни-пелюстки та нерозірвані снаряди, які можуть бути приховані у траві, смітті або під землею.

Нагадаємо, увечері, 28 квітня, російські окупаційні війська двічі атакували місто безпілотниками. Удари зафіксували в різних районах.

Перший удар стався у Немишлянському районі.