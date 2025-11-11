Головна Світ Соціум
Водна криза в Туреччині: Ізмір та Стамбул зіткнулися з критичним дефіцитом

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Водна криза в Туреччині: Ізмір та Стамбул зіткнулися з критичним дефіцитом
Експерти б'ють на сполох через рівень води у греблях Ізміра та Стамбула
фото із відкритих джерел

Туреччина ризикує стати країною з нестачею води, як Саудівська Аравія та Іран

У Туреччині, особливо у великих містах таких як Стамбул та Ізмір, поглиблюється водна криза. Рівень заповнюваності гребель, що постачають воду найбільшим агломераціям країни, значно скоротився за останні місяці. Про це пише «Главком» із посиланням на Euronews.

За даними Стамбульського управління водопостачання та каналізації (ISKI), рівень заповнюваності гребель, які забезпечують Стамбул, становить лише 21,87%. Для порівняння: станом на 30 червня цей показник становив 66,23%. 

У Ізмірі, де гострий дефіцит води та періодичні перебої зі водопостачанням спостерігаються ще з літа, ситуація є не менш тривожною. Експерти стверджують, що резервна вода вже вичерпана.

Професор Доган Яшар з Університету Докуз Ейлюль повідомив, що рівень води у греблях Ізміра впав до критичної позначки, а запаси підземних вод також виснажені. 

Експерти попереджають: якщо нинішня тенденція не зміниться, Туреччина ризикує увійти до категорії країн із нестачею води. До цієї групи належать такі країни, як Саудівська Аравія, ОАЕ, Катар, Сомалі та Еритрея.

У країнах, що зазнають водного стресу, річний обсяг води на душу населення становить від 1000 до 1700 м³. За даними на 2024 рік, річний обсяг придатної для використання води на душу населення Туреччини становить приблизно 1300-1400 м³.

Багаті водою країни, з іншого боку, складаються з країн, що розташовані навколо екватора, де зазвичай йдуть мусонні дощі з кількістю понад 8-10 тисяч м³.

Експерти прогнозують, що, якщо не будуть вжиті ефективні заходи, Туреччина може стати країною з нестачею води протягом 20-30 років, тобто приблизно до 2050-х років.

Найбільшим споживачем води в Туреччині є сільськогосподарський іригаційний сектор, частка якого сягає 70%. Основною причиною кризи є глобальне потепління та пов'язана з ним посуха.

Середземноморський регіон вважається одним із найбільш постраждалих у світі. Зростання населення, неефективна іригація в сільському господарстві та забруднення довкілля також значно посилюють проблему.

До слова, Тегеран, мегаполіс із понад 10 мільйонами жителів, опинився на порозі безпрецедентної гуманітарної катастрофи. Президент Ірану Масуд Пезешкіан та високопосадовці країни попереджають про критичний брак питної води, що може призвести до необхідності евакуації столиці. 

Нагадаємо, основне джерело питної води для жителів столиці Ірана ризикує вичерпатися протягом двох тижнів через посуху, що охопила країну.

Читайте також:

