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Україна повернула двох дітей з окупованої частини Херсонщини

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна повернула двох дітей з окупованої частини Херсонщини
Діти перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Двох дівчат вдалося повернути на підконтрольну Україні територію

З тимчасово окупованої частини Херсонської області вдалося евакуювати ще двох дітей. Вони перебувають у безпеці, їм надають допомогу. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Знову на вільній землі. Нарешті ці слова змогли сказати ще двоє дітей», – йдеться в заяві.

Зазначається, що дівчаток 15 і 16 років вдалося повернути на підконтрольну Україні територію.

Прокудін зазначив, що їхні сім'ї співпрацювали з Save Ukraine, завдяки чому змогли виїхати з тимчасово окупованої частини Херсонської області.

«Зараз і діти, і дорослі в безпеці, їм надають необхідну допомогу», – додав очільник області.

Нагадаємо, Україні вдалося евакуювати ще чотирьох українських дітей з окупованих Росією території.

Зокрема, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що якщо Україна повертатиме щодня по одній депортованій росіянами дитині, то для повернення всіх знадобиться 55 років. Загалом країна-агресорка депортувала 19,5 тис. неповнолітніх. «Наразі є цифра у понад 19540 офіційно підтверджених депортованих українських дітей. Якщо ми будемо повертати одну дитину кожного дня, то нам треба 55 років. І це на тлі того, що РФ кожного дня продовжує депортувати все нові і нові групи українських дітей з території нашої держави», – заявив Лубінець. За його словами, українська влада зараз має дуже багато ініціатив щодо цього. 

Також раніше Лубінець повідомив, що росіяни складають списки дітей з тимчасово окупованих територій України, яких планують вивозити до РФ через Білорусь.

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що окупанти нібито абсолютно легально вивозять українських дітей на територію РФ і Кремль не проти возз'єднання цих дітей з їхніми сім'ями. 

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Теги: діти окупація Херсонщина

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