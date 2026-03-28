Атака на Одесу: Зеленський розповів про масовану атаку дронів, удар по пологовому будинку та жертви

Ворог застосував ударні безпілотники по житловим будинкам та соціальним об'єктам

Президент України Володимир Зеленський прокоментував нічний терор Росії проти Одеси, назвавши його актом чистого терору проти цивільного життя. Президент підкреслив, що такі атаки є прямим доказом небажання РФ припиняти війну, та закликав міжнародних партнерів не послаблювати тиск на агресора. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

За уточненими даними, у ніч на 28 березня російські війська випустили по Одесі понад 60 ударних дронів. Президент наголосив, що ці удари не мали жодного військового сенсу.

«Жодного військового сенсу, це суто терор проти звичайного цивільного життя. Було більше 60 ударних дронів у цьому ударі по місту. На жаль, багато пошкоджень. Серед обʼєктів, які постраждали, – пологовий будинок, звичайні житлові будинки, підприємства, портова та критична інфраструктура. Наші служби продовжують працювати й допомагати на місцях, де це потрібно. На жаль, станом на зараз відомо, що одна людина загинула. Мої співчуття рідним і близьким. Більше десяти людей поранені, і серед них є дитина. Були цієї ночі також удари по Полтавщині та Дніпровщині», – зазначив Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський підкреслив, що будь-яке зволікання з допомогою або послаблення санкційного тиску лише заохочує Кремль до нових воєнних злочинів.

«Кожен такий удар доводить, що Росія не хоче закінчувати війну. А отже, будь-яке послаблення тиску на неї небезпечне. А скоординована робота заради захисту людей і життя допомагатиме нам, допомагатиме обороні нашої країни та дипломатії», – резюмував президент.

Він також подякував усім партнерам, які допомагають посилювати можливості української ППО для захисту міст і сіл.

Нагадаємо, станом на ранок 28 березня 2026 року офіційно підтверджено загибель двох людей та поранення ще 11 мешканців міста. Про нові подробиці трагедії повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації (МВА) Сергій Лисак. Рятувально-пошукова операція на місцях влучань у житловий сектор тривала всю ніч.

За оновленою інформацією від міської влади, під час розбору завалів одного зі зруйнованих будинків рятувальники виявили тіло ще однієї людини. Таким чином, кількість загиблих унаслідок нічної атаки зросла до двох осіб.