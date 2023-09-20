На Полтавщині лунають вибухи

Окупанти запустили «Шахеди» в регіон

Російські окупанти завдають ударів по Полтавській області в ніч проти 20 вересня. Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

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Посадовець закликає місцевих жителів не залишати укриття до скасування повітряної тривоги через запуск противником кількох груп ударних безпілотників типу «Шахед».

«Ворог атакує Полтавщину. До завершення повітряної тривоги перебуваєте в укриттях», – попередив Лунін.

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Також в ОВА пообіцяли надати інформацію про наслідки цих повітряних ударів по регіону пізніше.

«Усі деталі згодом», – сказав Лунін.

Нагадаємо, що в деяких регіонах України лунає сигнал повітряної тривоги.