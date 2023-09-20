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На Полтавщині лунають вибухи

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
На Полтавщині лунають вибухи
Місцевих мешканців закликають не залишати укриттів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Окупанти запустили «Шахеди» в регіон

Російські окупанти завдають ударів по Полтавській області в ніч проти 20 вересня. Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Посадовець закликає місцевих жителів не залишати укриття до скасування повітряної тривоги через запуск противником кількох груп ударних безпілотників типу «Шахед».

«Ворог атакує Полтавщину. До завершення повітряної тривоги перебуваєте в укриттях», – попередив Лунін.

Також в ОВА пообіцяли надати інформацію про наслідки цих повітряних ударів по регіону пізніше.

«Усі деталі згодом», – сказав Лунін.

Нагадаємо, що в деяких регіонах України лунає сигнал повітряної тривоги.

Теги: Полтавщина вибух

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