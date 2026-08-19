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Росія атакувала Харківщину керованими авіаційними бомбами

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія атакувала Харківщину керованими авіаційними бомбами
Пожежа в Ізюмській громаді після атаки РФ
фото: Ізюмська МВА

Без електропостачання тимчасово залишилися абоненти у районі Веприцького Хутора та в селі Кам'янка

У ніч на 19 серпня російські терористи завдали чотирьох ударів керованими авіаційними бомбами (КАБ) по території Ізюмської міської територіальної громади Харківської області. Про це пише «Главком» із посиланням на Ізюмську МВА.

За попередніми даними, в одному з місць влучання авіабомб виникла пожежа – спалахнула суха трава на відкритій місцевості. Крім того, обстріл спричинив аварійне знеструмлення електромережі, через що без світла тимчасово залишилися жителі в районі Веприцького Хутора та в селі Камʼянка.

Аварійні бригади планується залучити до відновлювальних робіт зранку. Наразі звернень до медичних закладів щодо поранених чи постраждалих цивільних осіб не надходило, а інформація стосовно остаточних наслідків ворожої атаки продовжує уточнюватися.

Раніше російська терористична армія атакувала місто Ізюм. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Пʼятеро людей, серед яких дев'ятирічний хлопчик, постраждали внаслідок ворожої атаки на м. Ізюм. Всім надається медична допомога», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 18 серпня російська окупаційна армія завдала повторного удару по промисловому підприємству в Кривому Розі, використавши для атаки реактивні безпілотники типу «шахед».

Перший удар реактивним БпЛА по території підприємства було зафіксовано вдень, після чого на об'єкті розпочалися аварійно-рятувальні роботи. Згодом ворог здійснив повторну атаку, випустивши ще два реактивних дрони по тому ж промисловому об'єкту.

До слова, Міністерство оборони Росії опублікувало звіт про нібито захоплення села Щербаківка у Харківській області. 

Однак, цей населений пункт повністю знелюднів ще у 1990-х роках та був офіційно знятий з обліку в Україні у 1997 році.

Теги: війна обстріл Харківщина

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