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Росія атакувала Запоріжжя: кількість поранених збільшилася до 30 (оновлено)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Росія атакувала Запоріжжя: кількість поранених збільшилася до 30 (оновлено)
Окупанти знову атакували Запоріжжя
фото: Запорізька обласна військова адміністрація

Внаслідок російської атаки загинула одна людина, шестеро осіб отримали поранення

Сьогодні, 8 січня, Росія атакувала промислову інфраструктуру в Запоріжжі. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Оновлення станом на 16:51

Внаслідок російської атаки по Запоріжжю загинула одна людина, 30 осіб отримали поранення.

Росія атакувала Запоріжжя: кількість поранених збільшилася до 30 (оновлено) фото 1

«Тридцять постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя доставлено в лікарні обласного центру. На місці удару працюють сім медичних бригад, поліцейські та надзвичайники», – повідомив Федоров.

Іван Федоров закликав містян перебувати у безпечних місцях.

Росія атакувала Запоріжжя: кількість поранених збільшилася до 30 (оновлено) фото 2
Росія атакувала Запоріжжя: кількість поранених збільшилася до 30 (оновлено) фото 3

Нагадаємо, що російські терористи атакували Запоріжжя 2 січня. Цього разу окупанти випустили 11 КАБів по Степногірську Василівського району.

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Теги: Запоріжжя війна смерть поранення росія росіяни

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