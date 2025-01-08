Росія атакувала Запоріжжя: кількість поранених збільшилася до 30 (оновлено)

Внаслідок російської атаки загинула одна людина, шестеро осіб отримали поранення

Сьогодні, 8 січня, Росія атакувала промислову інфраструктуру в Запоріжжі. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Оновлення станом на 16:51

Внаслідок російської атаки по Запоріжжю загинула одна людина, 30 осіб отримали поранення.

«Тридцять постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя доставлено в лікарні обласного центру. На місці удару працюють сім медичних бригад, поліцейські та надзвичайники», – повідомив Федоров.

Іван Федоров закликав містян перебувати у безпечних місцях.

Нагадаємо, що російські терористи атакували Запоріжжя 2 січня. Цього разу окупанти випустили 11 КАБів по Степногірську Василівського району.