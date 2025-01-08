Росія атакувала Запоріжжя: кількість поранених збільшилася до 30 (оновлено)
Внаслідок російської атаки загинула одна людина, шестеро осіб отримали поранення
Сьогодні, 8 січня, Росія атакувала промислову інфраструктуру в Запоріжжі. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Оновлення станом на 16:51
Внаслідок російської атаки по Запоріжжю загинула одна людина, 30 осіб отримали поранення.
«Тридцять постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя доставлено в лікарні обласного центру. На місці удару працюють сім медичних бригад, поліцейські та надзвичайники», – повідомив Федоров.
Російські терористи атакували Запоріжжя. Одна людина загинула, ще троє - поранені, - ОВА#RussiaIsANaziState pic.twitter.com/15jxk6u34u— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 8, 2025
Іван Федоров закликав містян перебувати у безпечних місцях.
Нагадаємо, що російські терористи атакували Запоріжжя 2 січня. Цього разу окупанти випустили 11 КАБів по Степногірську Василівського району.
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