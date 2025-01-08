Президент відреагував на удар по Запоріжжю: Потрібен тиск на Росію за терор

Президент України висловив співчуття рідним і близьким загиблих і постаждалих у результаті обстрілу

Російські окупанти завдали удару авіабомбами по Запоріжжю, є загиблі та поранені. Це свідомий терор РФ проти цивільних українців. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що станом на зараз відомо про десятки поранених. Усім надається необхідна допомога. Загинули 13 людей.

«Мої співчуття рідним і близьким. На жаль, кількість жертв може збільшитись. Немає нічого більш жорстокого, ніж авіабомби по місту, усвідомлюючи, що постраждають звичайні цивільні люди. Потрібен тиск на Росію за терор. Потрібно підтримувати захист життів в Україні. Завершити таку війну надійним миром можливо лише завдяки силі», – наголосив глава держави.

Нагадаємо, російські окупанти атакували промислову інфраструктуру Запоріжжя, щонайменше 13 загиблих цивільних та багато постраждалих.