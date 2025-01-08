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Авіаудар РФ по Запоріжжю: пошуково-рятувальні роботи завершено

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Авіаудар РФ по Запоріжжю: пошуково-рятувальні роботи завершено
Поліція врятувала п’ятьох людей
фото: МВС України, Facebook

Російська армія завдала два удари (ФАБ-500 з УМПК) по місту

У Запоріжжі внаслідок російського удару загинули 13 осіб, 33 людини поранені, пошуково-рятувальні роботи завершені. Про  це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

«Запоріжжя. Пошуково-рятувальні роботи завершені. 13 людей загинули, 33 отримали поранення», – йдеться у повідомленні.

Російська армія завдала два удари (ФАБ-500 з УМПК) по місту.

Поліція врятувала п’ятьох людей.

У МВС України повідомили, що про пошкодження майна можна повідомити до територіального підрозділу поліції або за телефоном 102.

У Запоріжжі внаслідок російського удару загинули 13 осіб
У Запоріжжі внаслідок російського удару загинули 13 осіб
фото: МВС України, Facebook

Нагадаємо, cьогодні, 8 січня, Росія атакувала промислову інфраструктуру в Запоріжжі. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров. 13 людей загинуло внаслідок ворожого удару по Запоріжжю. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар авіабомбами, який завдали російські окупанти по Запоріжжю і заявив, що це – свідомий терор РФ проти цивільних українців.  

Кремлівські пропагандисти також вже відреагували на авіаудари РФ по Запоріжжю. Росія, як завжди, знайшла виправдання, звинувативши у всьому «ППО ЗСУ».  

Дев'ятого січня у Запорізькій області буде оголошено день жалоби у зв'язку з авіаударами РФ 8 січня внаслідок яких загинули 13 мирних жителів. 

Теги: росія війна ракетна атака Запоріжжя

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