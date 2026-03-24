Комбінований удар по критичній інфраструктурі. Стало відомо, чим РФ атакувала Україну

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Дрон влучив у багатоповерхівку в Запоріжжі
фото: ДСНС

Українська ППО знешкодила всі крилаті ракети і більшість ворожих дронів

У ніч на 24 березня Російська Федерація завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури. Для обстрілу Москва застосувала безпілотники та ракети. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили.

Загалом окупанти запустили по Україні 426 безпілотників та ракет, зокрема:

  • сім балістичних ракет«Іскандер-М/С-400» (райони пуску – Курська область РФ, тимчасово окуповані території Донецької області);
  • 18 крилатих ракет Х-101 (район пуску – із повітряного простору над Каспійським морем);
  • пʼять крилатих ракет «Іскандер-К» (район пуску – Брянська область);
  • чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69/31 (район пуску – Курська область РФ, тимчасово окуповані території Донецької області);
  • 392 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» і безпілотники інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське, тимчасово окуповані території Криму, близько 250 із них – «шахеди».

Станом на 09:00 протиповітряною обороною було збито 390 цілей – 25 ракет і 365 безпілотників різних типів:

  • 18 крилатих ракет Х-101;
  • пʼять крилатих ракет «Іскандер-К»;
  • дві керовані авіаційні ракети Х-59/69;
  • 365 ворожих БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання шістьох ракет та 27 ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 10 локаціях. Інформація про три ворожі ракети уточнюється.

Нагадаємо, у ніч проти 24 березня російські війська завдали удару по Полтавській громаді. Унаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження житлових будинків та будівлі готелю.

Крім того, у ніч на 24 березня російські терористи вдарили безпілотниками по Запоріжжю. Окупанти влучили дроном в багатоквартирний будинок. Унаслідок комбінованого російського удару по місту загинула людина, ще пʼятеро постраждали.

До слова, під час чергового масованого обстрілу Одеської області російський безпілотник влучив у зупинку громадського транспорту в Одеському районі.  Внаслідок вибуху травми середньої тяжкості отримали 18-річна дівчина та 51-річний чоловік. Наразі обоє постраждалих перебувають під наглядом лікарів, їм надають необхідну допомогу.

