Атака «Шахеда» на багатоповерхівку в Харкові: рятувальники показали наслідки

Внаслідок атаки постраждали шестеро осіб, серед них 12-річна дитина

Вже відомо про шістьох постраждалих внаслідок ворожої атаки безпілотника по Харкову. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

«У Салтівському районі ворожий безпілотник влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок. Постраждали шестеро осіб, серед них 12-річна дитина», – йдеться в повідомленні.

Рятувальники ДСНС врятували трьох людей.

Пошкоджено фасад будівлі, квартири на перших поверхах, сталася пожежа, що ліквідували о 23:04.

Роботи з ліквідації наслідків тривають.

Нагадаємо, вчора, 20 грудня, близько 07:00 ранку, збройні сили РФ завдали комбінованого ракетного удару по Києву. Ворог застосував аеробалістичні ракети «Кинджал» з бортів МіГ-31К та балістичні ракети типу Іскандер/KN-23. Всього було випущено вісім ракет. Внаслідок цього удару зафіксовано падіння уламків у трьох районах міста.

У Голосіївському районі: пошкоджено офісну будівлю, дорожнє покриття та газову трубу з подальшою розгерметизацією; загорілося пʼять автомобілів. За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Солом’янський район: внаслідок падіння уламків виникла пожежа в нежитловій будівлі. Пожежу ліквідовано. Постраждалих не виявлено.