Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака «Шахеда» на багатоповерхівку в Харкові: рятувальники показали наслідки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Атака «Шахеда» на багатоповерхівку в Харкові: рятувальники показали наслідки
Трагедія сталася у Салтівському районі
фото: ДСНС

Внаслідок атаки постраждали шестеро осіб, серед них 12-річна дитина

Вже відомо про шістьох постраждалих внаслідок ворожої атаки безпілотника по Харкову. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

«У Салтівському районі ворожий безпілотник влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок. Постраждали шестеро осіб, серед них 12-річна дитина», – йдеться в повідомленні.

Рятувальники ДСНС врятували трьох людей.

Атака «Шахеда» на багатоповерхівку в Харкові: рятувальники показали наслідки фото 1
Атака «Шахеда» на багатоповерхівку в Харкові: рятувальники показали наслідки фото 2

Пошкоджено фасад будівлі, квартири на перших поверхах, сталася пожежа, що ліквідували о 23:04.

Роботи з ліквідації наслідків тривають.

Нагадаємо, вчора, 20 грудня, близько 07:00 ранку, збройні сили РФ завдали комбінованого ракетного удару по Києву. Ворог застосував аеробалістичні ракети «Кинджал» з бортів МіГ-31К та балістичні ракети типу Іскандер/KN-23. Всього було випущено вісім ракет. Внаслідок цього удару зафіксовано падіння уламків у трьох районах міста.

У Голосіївському районі: пошкоджено офісну будівлю, дорожнє покриття та газову трубу з подальшою розгерметизацією; загорілося пʼять автомобілів. За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Солом’янський район: внаслідок падіння уламків виникла пожежа в нежитловій будівлі. Пожежу ліквідовано. Постраждалих не виявлено.

Читайте також:

Теги: дитина ворог безпілотник рятувальники обстріл Харків окупанти росія війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Час правління Башара Асада завершився
Нищівний удар по Путіну
8 грудня, 13:10
Румунські розслідувачі деанонімізували персону загадкового благодійника-«тіктокера», який фінансував кампанію переможця першого туру виборів
Румунський детектив з російським слідом. Як «благодійник» з TikTok зірвав президентські вибори
10 грудня, 18:00
Раніше держсекретар США заявив, що Україна має ухвалити «важкі мобілізаційні рішення»
Мобілізація 18-річних: радник президента зробив заяву
5 грудня, 08:28
Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання
Світло вмикатимуть на 1-2 години: нові графіки відключень
28 листопада, 15:30
Залучення північнокорейських бойовиків дозволило Кремлю забрати більше росіян з позицій й кинути на передову
Чому росіяни не кидають найманців із КНДР у бій: пояснення Центру нацспротиву
5 грудня, 06:12
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою партії «Християнсько-демократичний союз», керівником опозиційної фракції ХДС/ХСС у німецькому Бундестазі Фрідріхом Мерцом
Візит кандидата на посаду канцлера ФРН, посилення обмежень карткових переказів. Головне за 9 грудня
9 грудня, 21:00
Кредит від США забезпечить для України критично важливу допомогу
США оголосили про надання Україні кредиту на $20 млрд
10 грудня, 20:58
Мерц розкритикував чинний німецький уряд, який занадто марнотратно витрачає бюджетні гроші
Кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц зробив жорстку заяву про українських біженців
14 грудня, 16:30
Цього року тижневий фестиваль відвідало від 8 тис. до 9 тис. осіб, а напад стався в передостанню ніч заходу
На фестивалі у Таїланді невідомі кинули вибухівку в натовп: є загиблі і поранені
15 грудня, 00:16

Події в Україні

Атака «Шахеда» на багатоповерхівку в Харкові: рятувальники показали наслідки
Атака «Шахеда» на багатоповерхівку в Харкові: рятувальники показали наслідки
Скільки цивільних в Україні вбили окупанти: шокуючі цифри
Скільки цивільних в Україні вбили окупанти: шокуючі цифри
Карта бойових дій в Україні станом на 21 грудня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 21 грудня 2024 року
The Times розповіла про масову атаку солдатів КНДР на Курщині
The Times розповіла про масову атаку солдатів КНДР на Курщині
Президент присвоїв почесне найменування бригаді Сухопутних військ ЗСУ
Президент присвоїв почесне найменування бригаді Сухопутних військ ЗСУ
Росіяни вдарили дронами по Запоріжжю: влада показала наслідки
Росіяни вдарили дронами по Запоріжжю: влада показала наслідки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
127K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 грудня: ситуація на фронті
90K
Москва назвала ранковий масований ракетний удар по Києву актом помсти
46K
Радник Зеленського пояснив, як зʼявився нецензурний допис про Путіна
45K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 грудня 2024
36K
Допис відомого економіста після ракетного удару по центру Києва спровокував хвилю обурення
13K
Масштабна кібератака на українські держреєстри: нові подробиці від СБУ

Новини

20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:09
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 грудня, 00:08
18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 грудня, 00:16
Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
17 грудня, 09:46
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 грудня, 00:05
Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
16 грудня, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua