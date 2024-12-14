Кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц зробив жорстку заяву про українських біженців

Українці, яким у Німеччині зараз виплачують «допомогу для громадян», мають отримувати менше грошей

Українські біженці в Німеччині повинні отримувати меншу допомогу, ніж зараз. Про це в інтерв'ю газеті Rheinische Post заявив голова опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц, якого вважають потенційно наступним канцлером Німеччини.

За його словами, українці, яким у Німеччині зараз виплачують «допомогу для громадян», мають отримувати скромнішу допомогу, передбачену для звичайних прохачів притулку. Цю заяву він зробив, критикуючи чинний німецький уряд, який, на думку Мерца, занадто марнотратно витрачає бюджетні гроші.

Зокрема політик назвав «найбільшою, буквально вибуховою статтею витрат» німецького бюджету саме «допомогу для громадян», яку виплачують аж ніяк не тільки українцям.

«Нам необхідно знову поставити систему з голови на ноги. Поняття «допомога для громадян» зникне. Ми плануємо запровадити нову базову соціальну допомогу. Ми покладемо край нелегальній міграції і таким чином скоротимо великі витрати бюджету. Біженців з України, які знову прибувають, ми переведемо з «допомоги для громадян» на допомогу, передбачену законом про допомогу для шукачів політичного притулку. Разом із цим ми одразу надамо їм дозвіл на роботу і прискоримо процес визнання їхніх професійних кваліфікацій», – заявив Мерц.

Зокрема політик розкритикував нинішню систему, коли іноземець спершу має вивчити німецьку мову на курсах, щоб йому дозволили працевлаштуватися. На думку Мерца, вивчити мову набагато простіше на роботі, ніж на курсах, яких, до того ж, на всіх не вистачає.

Нагадаємо, лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц 9 грудня прибув до України. Це вже другий візит Мерца в Україну з початку російської агресії в лютому 2022 року.

Раніше Мерц заявляв, що Україна має здобути перемогу, а Росія – поразку. Мерц наголошував, що твердження про неможливість військової поразки ядерної держави є хибним. Кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що підтримує надання Україні далекобійної зброї від ФРН.

Політик зазначив, що Німеччина, як і Європа загалом, не має ставати учасником війни, проте підходи Мерца і канцлера Олафа Шольца до цієї мети різняться. Шольц остерігається ескалації, наприклад, через можливість ударів по Росії німецькою зброєю чи постачання Україні крилатих ракет Tasurus. Мерц, своєю чергою, переконаний, що Кремль розуміє лише мову сили.

До слова, канцлер Німеччини Олаф Шольц у своїй першій передвиборчій промові заявив, що прагнення України отримати німецькі далекобійні ракети Taurus – це «гра в російську рулетку з безпекою Німеччини». За словами Шольца, Німеччині не потрібні «ніякі гравці та ніякі азартні ігри», а Лінднер і його партія, мовляв, «систематично саботували» роботу коаліційного уряду протягом декількох місяців.