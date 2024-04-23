Удар по телевежі Харкова: яка зараз ситуація у місті (фото)

Окупанти завдали удару по телевежі у Харкові

Ворог поцілив по телевежі ракетою Х-59

Внаслідок удару по телевежі у Харкові, а також найближчих населених пунктах відсутній сигнал цифрового ефірного мовлення.

Про це повідомив голови Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

Як відзначив Синєгубов, ворог поцілив по телевежі ракетою Х-59. Загальна висота конструкції складала 250 м. Удар був на висоті близько 140 м.

«Пошкоджені технічні приміщення. Фахівці аналізують ступінь пошкодження телевізійного обладнання», – додав голова ОВА.

3 фото На весь екран





Синєгубов відзначив, що наразі харків'яни можуть підключити кабельне і супутникове ТБ.

Також в регіоні продовжують роботу радіо, інтернет, мобільний зв'язок.

Як повідомлялося, у Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, окупаційні війська Росії під час чергового удару цілили по інфраструктурному обʼєкту міста.

Згодом стало відомо, що російські окупанти завдали удару по об’єкту телевізійної інфраструктури у Харкові.