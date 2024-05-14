Удар по Харкову: стало відомо про постраждалих

Ворог вдарив по місту двома КАБами

Унаслідок обстрілу Харкова сьогодні зранку, 14 травня, постраждали дві людини: чоловік 52 роки та жінка 66 років. У них гостра реакція на стрес, їм надано допомогу на місці. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, російські окупанти обстріляли Харків авіабомбою УМПБ Д-30 о 6:30 ранку. Росіяни завдали удар по Київському району Харкова.

Як наслідок – зруйновані три гаражі та три гаражі пошкоджено. Ще одне влучання зафіксоване на відкритій території.

Мер міста Ігор Терехов своєю чергою уточнив, що по Харкову вдарили двома КАБами.

Нагадаємо, про вибухи та влучання у Харкові раніше повідомляв міський голова Ігор Терехов. Він повідомляв про удар по Київському району міста, однак точних даних, чим саме був здійснений удар не було. Обстеження місця удару триває. Чим саме вранці били по Харкову фахівці зʼясовують

Зранку в Харківській області оголошена повітряна тривога через те, що ворог застосовує керовані авіабомби.

Нагадаємо, російські загарбники окупували село Лук'янці на півночі Харкіської області. Як повідомлялося, російські загарбники атакували Харківщину у двох місцях з півночі, захопивши щонайменше десять сіл. Про це заявляє аналітик Bild Юліан Рьопке.