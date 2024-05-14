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Окупанти вдарили по житловому будинку в Харкові: кількість постраждалих зросла (оновлюється)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Окупанти вдарили по житловому будинку в Харкові: кількість постраждалих зросла (оновлюється)
Кількість постраждалих внаслідок удару РФ становить 16 осіб
фото: Telegram/Ігор Клименко

Російська армія завдала нових ударів по Харкову

У Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Ворог вдарив авіабомбами в район житлової забудови у центрі міста. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За оновленими даними, кількість постраждалих становить 17 осіб. Серед них 12-річний хлопчик і дівчинка восьми років. Вони у середньому стані. 

Зокрема, травмовано 10 жінок та п'ять чоловіків. Найстаршому з них 87 років.

Загалом один цивільний чоловік у важкому стані. 11 людей дістали травми середнього ступеня. П'ятеро у легкому стані. Шість людей госпіталізовані.

Як зазначив Терехов, приліт був по 10-му поверху багатоквартирному будинку. Однак обійшлося без пожежі. Наразі волонтери та рятувальники обходять квартири та шукають постраждалих.

«На місці іншого прильота маємо влучання по гаражах – приблизно 10 з них горять. Пошкоджена багатоповерхівка», – додав мер.

Нагадаємо, унаслідок обстрілу Харкова сьогодні зранку, 14 травня, постраждали дві людини: чоловік 52 роки та жінка 66 років. У них гостра реакція на стрес, їм надано допомогу на місці. 

До слова, Росія наприкінці навесні або влітку може почати наступ на Донбасі. Ця атака може ще відбутися, але водночас російські війська здійснили несподіваний транскордонний штурм у Харківській області.

Читайте також: Що відбувається на Харківському напрямку? Огляд з фронту
Теги: Харків окупанти війна обстріл Ігор Терехов

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