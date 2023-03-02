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Аварія на переїзді у Борисполі: рух транспорту відновлено

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Аварія на переїзді у Борисполі: рух транспорту відновлено
фото: Бориспільська міськрада

Про поранених на залізниці інформації не надходило

У Борисполі відновлено рух автомобілів та поїздів через залізничний переїзд з боку вокзалу після вечірньої аварії, під час якої поїзд зійшов із рейок. Про це повідомила Бориспільська міська рада.

«Ситуацію оперативно залагодили. Рух відновлено», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 1 березня на Київщині у Борисполі на переїзді на вулиці Привокзальній зійшов із рейок вантажний потяг. Водіїв просили обирати альтернативні маршрути до ранку, однак ремонтні роботи вдалося завершити швидше.

Крім того, 1 березня у Греції зазнав аварії пасажирський потяг. 350 людей перебували у потязі міжміського пасажирського сполучення з Афін до Салонік, який зіткнувся з вантажним потягом на великій швидкості поблизу Евангелісмоса. Наразі відомо про 38 загиблих, але ці дані неостаточні. 

Поранення дістали 85 осіб, 72 з них госпіталізовані. Стан п’яти постраждалих дуже тяжкий.

У зв’язку з цим уже арештувано начальника місцевої станції. А міністр транспорту й інфраструктури Греції Константінос Караманліс оголосив про свою відставку.

Теги: потяг Київщина аварія

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