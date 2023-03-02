Аварія на переїзді у Борисполі: рух транспорту відновлено
Про поранених на залізниці інформації не надходило
У Борисполі відновлено рух автомобілів та поїздів через залізничний переїзд з боку вокзалу після вечірньої аварії, під час якої поїзд зійшов із рейок. Про це повідомила Бориспільська міська рада.
«Ситуацію оперативно залагодили. Рух відновлено», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що 1 березня на Київщині у Борисполі на переїзді на вулиці Привокзальній зійшов із рейок вантажний потяг. Водіїв просили обирати альтернативні маршрути до ранку, однак ремонтні роботи вдалося завершити швидше.
Крім того, 1 березня у Греції зазнав аварії пасажирський потяг. 350 людей перебували у потязі міжміського пасажирського сполучення з Афін до Салонік, який зіткнувся з вантажним потягом на великій швидкості поблизу Евангелісмоса. Наразі відомо про 38 загиблих, але ці дані неостаточні.
Поранення дістали 85 осіб, 72 з них госпіталізовані. Стан п’яти постраждалих дуже тяжкий.
У зв’язку з цим уже арештувано начальника місцевої станції. А міністр транспорту й інфраструктури Греції Константінос Караманліс оголосив про свою відставку.
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