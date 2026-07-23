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Окупанти атакували багатоповерхівку в Запоріжжі: люди під завалами

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Окупанти атакували багатоповерхівку в Запоріжжі: люди під завалами
Ворог завдав ударів по житлових районах та промисловій зоні міста
фото: Запорізька ОВА

На місці працюють екстрені служби

Російські терористи ввечері 23 липня атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Один із ворожих ударів припав по багатоповерховому житловому будинку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

За словами очільника ОВА, ворог завдав ударів по житлових районах та промисловій зоні міста. «Ворог атакував житлові райони та промислову зону», – повідомив Федоров.

Згодом він уточнив, що один із безпілотників влучив у багатоповерхівку. «Ворог завдав удару по багатоповерхівці. Під завалами перебувають люди», – написав начальник Запорізької ОВА.

Окупанти атакували багатоповерхівку в Запоріжжі: люди під завалами фото 1
фото: Запорізька ОВА
Окупанти атакували багатоповерхівку в Запоріжжі: люди під завалами фото 2
фото: Запорізька ОВА
Окупанти атакували багатоповерхівку в Запоріжжі: люди під завалами фото 3
фото: Запорізька ОВА
Окупанти атакували багатоповерхівку в Запоріжжі: люди під завалами фото 4
фото: Запорізька ОВА
Окупанти атакували багатоповерхівку в Запоріжжі: люди під завалами фото 5
фото: Запорізька ОВА
Окупанти атакували багатоповерхівку в Запоріжжі: люди під завалами фото 6
фото: Запорізька ОВА

Наразі на місці удару працюють рятувальні служби. Інформація про кількість постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, російські війська вдень 22 липня завдали удару безпілотником по Запоріжжю. Внаслідок атаки виникла пожежа на території цивільного підприємства харчової промисловості, пошкоджено приміщення та автомобілі. За останніми офіційними даними, одна людина дістала поранення.

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Теги: Запоріжжя обстріл

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