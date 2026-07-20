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ЗСУ зірвали операцію РФ на Запоріжжі: у полон потрапили 64 окупанти (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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ЗСУ зірвали операцію РФ на Запоріжжі: у полон потрапили 64 окупанти (відео)
Українські військові провели зачистку від інфільтрованих груп противника в районах Тернуватого, Косівцевого, Різдвянки, Верхньої Терси та Воздвижівки
скриншот з відео

Наразі не уточнюється, коли саме була проведена ця операція

За даними 225-го окремого штурмового полку, російські військові мали збирати розвіддані та знімати пропагандистські відео про нібито захоплені села.

Бійці 225-го окремого штурмового полку захопили в полон 64 російських військовослужбовців, які мали непомітно проникнути в тил українських позицій на Запорізькому напрямку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на 225-й окремий штурмовий полк.

Як повідомили військові, окупанти отримали завдання діяти приховано, не вступаючи у відкритий бій. «Вони мали непомітно просочитися в тил українських позицій. У бій не вступати. Шукати екіпажі БпЛА, збирати розвіддані та встановлювати російські прапори для чергових пропагандистських роликів про «захоплені» села. Натомість опинилися в полоні», – йдеться в повідомленні.

У полку зазначили, що українські військові провели зачистку від інфільтрованих груп противника в районах Тернуватого, Косівцевого, Різдвянки, Верхньої Терси та Воздвижівки. «Результат операції – 64 російські військовополонені. 64 окупанти поповнили обмінний фонд України. 225 окремий штурмовий полк продовжує працювати», – наголосили військові.

У повідомленні не уточнюється, коли саме була проведена ця операція.

До слова,б ійці 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України взяли в полон окупанта, котрий як дві краплі води схожий на диктатора Володимира Путіна. У минулому грав у КВК, керував дитячою театральною студією та є професійним мімом. 

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Теги: окупанти полон військові Запоріжжя

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