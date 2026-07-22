Дрон РФ атакував підприємство у Запоріжжі: палають приміщення, є поранений

Російські війська вдень 22 липня завдали удару безпілотником по Запоріжжю. Внаслідок атаки виникла пожежа на території цивільного підприємства харчової промисловості, пошкоджено приміщення та автомобілі. За останніми офіційними даними, одна людина дістала поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

О 15:41 чиновник повідомив про загрозу застосування ударних безпілотників для Запорізької області, а уже за кільканадцять хвилин він повідомив про вибух і перші наслідки російської атаки.

«Дим, що здіймається над містом, – це наслідки ворожої атаки на Запоріжжя. Пожежа після російського удару виникла на території підприємства харчової промисловості. Наразі інформації про постраждалих немає», – повідомив Федоров.

Згодом очільник ОВА уточнив, що внаслідок удару є постраждалий.

«На жаль, вже відомо про пораненого внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Російський безпілотник спричинив пожежу на території цивільного підприємства. Палають автівки та приміщення», – зазначив він.

Після атаки над містом було видно густий дим. На місці удару працюють рятувальники та екстрені служби, які ліквідовують пожежу та встановлюють масштаби руйнувань.

За даними місцевих ЗМІ, російський безпілотник, ймовірно, влучив по території підприємства «Оліс», де розташовані склади з майонезом, соусами та соняшниковою олією. Водночас офіційно влада назву підприємства не озвучувала, повідомивши лише, що йдеться про об'єкт харчової промисловості.

До речі, о 16:17 Іван Федоров попередив жителів області про нову небезпеку.

«УВАГА! Загроза застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області та м. Запоріжжя», – написав начальник ОВА.

Нагадаємо, у Запоріжжі після російського удару по житловому будинку вже двоє загиблих і дев'ятеро поранених.