Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 6 вересня 2024 року

Юлія Хоменко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 6 вересня 2024 року
На фронті відбулося 151 бойове зіткнення
фото з відкритих джерел

Найінтенсивніші бої продовжуються на Покровському напрямку

За добу російські загарбники завдали по території України 58 авіаударів, скинувши 66 КАБів. Крім цього, росіяни залучили для ураження 572 дрони-камікадзе та здійснили понад 2800 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 вересня 2024 року фото 1
мапа: ISW

Новини війни в Україні

Загалом від початку цієї доби відбулося 151 бойове зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, також ворог активний на Курахівському напрямку.

На Харківському напрямку

Тут відбулося сім боєзіткнень. Сили оборони відбивали наступ росіян неподалік Стариці та Вовчанська. Одна ворожа атака досі продовжується.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 вересня 2024 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог проводив наступальні дії, зокрема, біля Синьківки, Глушківки, Лозової та Андріївки. Тринадцять боїв завершено, два – ще тривають.

На Лиманському напрямку

Російські загарбники штурмували позиції наших військ поблизу Дружелюбівки, Макіївки, Невського, Чернещини та Новосадового. На цей час 14 бойових зіткнень завершено, три – досі продовжуються.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 вересня 2024 року фото 3

На Сіверському напрямку

Українські захисники відбивали чотири ворожі наступальні дії у районах Верхньокам’янського та Спірного.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 вересня 2024 року фото 4

На Краматорському напрямку

Тут точилося 13 боїв біля Часового Яру, Предтечиного, Іванівського, Білої Гори, Іванопілля та Кліщіївки. Наразі продовжується одна атака противника.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 вересня 2024 року фото 5

На Торецькому напрямку

Відбулося 15 бойових зіткнень. Росіяни штурмували позиції наших підрозділів біля Торецька та Неліпівки. Вісім зіткнень завершено, сім – досі тривають.

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби, точилися 42 бої у районах населених пунктів Суха Балка, Пантелеймонівка, Зелене Поле, Воздвиженка, Новотроїцьке, Гродівка, Миролюбівка, Новогродівка та Михайлівка. Сили оборони відбили 37 наступальних дій, п’ять – ще продовжуються.

Сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 332 окупантів, з них 144 – безповоротно. Також знищено танк, бойову броньовану машину «Тигр», БМ-21 «Град», один БпЛА, три автомобілі та дев’ять одиниць мототехніки. До того ж пошкоджено чотири танки, один міномет та десять одиниць автотранспорту.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 вересня 2024 року фото 6

На Курахівському напрямку

Ворог 28 разів проводив наступальні дії поблизу Лисівки, Українська, Галицинівки, Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки. Українські захисники зупинили 24 атаки, чотири – ще тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 вересня 2024 року фото 7

На Времівському напрямку

Противник здійснив шість спроб витіснити наші підрозділи із займаних рубежів оборони біля Водяного, Костянтинівки та Вугледара. Чотири боєзіткнення завершено, два - досі продовжуються

Карта бойових дій в Україні станом на 6 вересня 2024 року фото 8

На Придніпровському напрямку

Окупанти зазнали поразки, тричі штурмуючи позиції наших військ.

На Оріхівському напрямку

Зупинено атаку російських загарбників неподалік Роботиного.

На інших напрямках – без особливих змін.

Нагадаємо, триває 926-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Триває 902-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 13 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
13 серпня, 07:58
Внаслідок падіння уламків безпілотника виникло займання трав'яного настилу
В одному з районів Києва впали уламки безпілотника: що відомо
17 серпня, 16:37
Від початку доби відбулося 98 бойових зіткнень з російськими загарбниками
Карта бойових дій в Україні станом на 18 серпня 2024 року
18 серпня, 00:00
На фронті відбулося 135 зіткненнь
Карта бойових дій в Україні станом на 23 серпня 2024 року
23 серпня, 00:00
Начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич (зліва) та командувач об'єднаних сил ЗСУ Андрій Гнатов (справа) отримали нові військові звання
Список усіх командувачів, що отримали нові звання до Дня Незалежності
24 серпня, 14:44
Від початку доби відбулося 148 бойових зіткнень з російськими загарбниками
Карта бойових дій в Україні станом на 27 серпня 2024 року
27 серпня, 00:02
Генштаб підтвердив втрату винищувача під час масованої атаки РФ 26 серпня
Втрата винищувача та нардеп Копитін потрапив у ДТП: Головне за 29 серпня
29 серпня, 21:00
Триває 921-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 1 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
1 вересня, 07:15
Загалом від початку цієї доби відбулося 175 бойових зіткнень
Карта бойових дій в Україні станом на 3 вересня 2024 року
3 вересня, 00:03

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 6 вересня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 6 вересня 2024 року
У Києві повітряна тривога тривала сім хвилин
У Києві повітряна тривога тривала сім хвилин
Масштабна пожежа знищила майже половину села Студенок на Харківщині
Масштабна пожежа знищила майже половину села Студенок на Харківщині
У Києві повітряна тривога тривала 20 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 20 хвилин
Побиття та смерть мобілізованого на Закарпатті: омбудсмен звернувся до прокуратури
Побиття та смерть мобілізованого на Закарпатті: омбудсмен звернувся до прокуратури
Призначення нових членів Уряду та ракетні системи для ЗСУ. Головне за 5 вересня
Призначення нових членів Уряду та ракетні системи для ЗСУ. Головне за 5 вересня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
51K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 вересня: ситуація на фронті
42K
У Житомирі пролунали вибухи
40K
Трагедія у Львові: коли й де відбудеться похорон сім’ї, яку вбила Росія
26K
Путін пригрозив ударами по українських АЕС
20K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
5623
Екснардеп поширив фейк про смерть Шуфрича

Новини

Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
Вчора, 05:01
Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 вересня, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51
Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
1 вересня, 06:46
Четверта за добу тривога в Києві та низці областей тривала 45 хвилин
31 серпня, 08:33

Прес-релізи

Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
5 вересня, 10:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua