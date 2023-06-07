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Після підриву Каховської ГЕС, окупанти частково відійшли із затоплених позицій – розвідка

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Після підриву Каховської ГЕС, окупанти частково відійшли із затоплених позицій – розвідка
фото з відкритих джерел

Загарбники переходять на попередньо підготовлені позиції

Російські загарбники частково відійшли із затоплених позицій після того, як підірвали Каховську ГЕС. Про це заявив представник Головного управління розвідки міноборони Андрій Юсов в ефірі Radio NV.

«Вони здійснюють відхід, частина підрозділів відійшла раніше. На передових позиціях була зосереджена невелика кількість живої сили противника, проте, вочевидь, із міркувань безпеки реалізації цього теракту навіть частина особового складу рашистів не була поінформована про час вчинення цього злочину», – розповів він.

За словами Юсова, зокрема, окупанти переходять на попередньо підготовлені позиції.

«На півдні та сході окупованих територій така підготовка носить ешелонований характер і кілька ліній оборони. На одну з таких підготовлених (ліній - ред.) зараз відбувається відхід ворога», – додав представник розвідки.

Нагадаємо, що у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій. Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

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Теги: Каховська ГЕС Міноборони катастрофа окупанти

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