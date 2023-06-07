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Україна готувалась до загрози підриву Каховської ГЕС – Зеленський

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Україна готувалась до загрози підриву Каховської ГЕС – Зеленський
Росіяни замінували дамбу Каховської ГЕС ще восени минулого року
фото з відкритих джерел

Глава держави підкреслив, що заздалегідь були підготовлені оперативні команди ДСНС

За словами президента Володимира Зеленського, Україна готувалась до загрози підриву російськими військовими злочинцями Каховської ГЕС, оскільки росіяни замінували станцію ще у минулому році. Про це голова держави заявив на пресконференції до Дня журналіста 6 червня. 

«Всі розуміли, що РФ замінувала дамбу ще минулого року. Якщо щось заміновано, то ми точно цього не контролюємо і може бути момент, коли буде вибух і будуть відповідні наслідки», – підкреслив Зеленський. 

Глава держави підкреслив, що заздалегідь були підготовлені оперативні команди ДСНС. До теракту росіян заздалегідь готувалися і в МВС. Тому, за словами президента, всі знали, що робити.

«Дуже складна ситуація. Нам зрозуміло, що буде затоплено від 35 до 80 населених пунктів. Ми розуміємо, що будуть великі проблеми з питною водою в Дніпровському, Запорізькому та Херсонському регіонах», – підкреслив Зеленський. 

Однак президент підкреслив, що реальні наслідки техногенної катастрофи, вчиненої російськими військовими злочинцями, будуть зрозумілі тільки після того, як зійде вода. 

Нагадаємо, що у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій. Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Станом на ранок 7 червня на Херсонщині значно піднявся рівень води на затоплених внаслідок підриву Каховської ГЕС територіях. Зокрема, місто Олешки, підтоплення якого почалося близько 15 години 6 червня, наразі вже повністю затоплене, подекуди вода сягає дахів приватних будинків. Поля на півдні вже наступного року можуть перетворитися на пустелі.

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Теги: Володимир Зеленський Каховська ГЕС окупанти

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