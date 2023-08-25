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Атака на українські міста, «бавовна» в Росії та Криму: головне за ніч

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Атака на українські міста, «бавовна» в Росії та Криму: головне за ніч
Росіяни знову відбивали атаку дронів на Крим
фото: Defense Express

Крим нібито атакували 42 безпілотники

Уночі 25 серпня ворог запускав ракети по Одесі й Запоріжжю. Крім того, вибух із невідомих причин пролунав у Кропивницькому. Тим часом Крим нібито атакували понад 40 українських безпілотників. Гучно було і в кількох областях РФ. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 25 серпня, щоб ви були в курсі головних подій.

Вибухи в українських містах

Пізно ввечері 24 серпня у Запоріжжі та Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. У цей же час вибух чули також і жителі Кропивницького, хоча повітряна тривога в регіоні на той момент не оголошувалася. 

Пізніше, вночі 25 серпня, в Одесі прогриміли повторні вибухи. Як стало відомо згодом, перший раз ворог атакував район Чорноморська двома ракетами, попередньо, типу Х-35/59. А повторна атака на Одещину завдана «Калібрами». Попередньо, усе збито силами ППО.

Наліт дронів на Крим

У ніч на 25 серпня у різних районах тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи. За словами так званого губернатора Севастополя Михайла Развожаєва, росіяни нібито збили безпілотники над Чорним морем у районі мису Херсонес.

Міністерство оборони Росії повідомило, що Крим нібито намагалися атакувати 42 безпілотники.

«Бавовна» в РФ

У ніч на 25 серпня у Тульській та Калузькій областях РФ прогриміли вибухи. Водночас у Москві аеропорти Внуково і Домодєдово тимчасово зачинялися на прийом і виліт літаків, вводився спеціальний режим «Килим» (вводиться, коли в небі фіксують невідомі об'єкти). 

Міністерство оборони Росії повідомило, що нібито Україна намагалася вдарити по цивільних об'єктах на території РФ ракетою допрацьованого комплексу ППО С-200. Ракету начебто виявлено та знищено засобами ППО над територією Калузької області. 

США почнуть навчання українців на F-16

Сполучені Штати Америки планують розпочати навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16 вже у жовтні. Про це заявив представник Пентагону Пет Райдер.

За його словами, льотна підготовка розпочнеться на базі Національної гвардії Морріс у Тусоні, штат Аризона.

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Теги: Запоріжжя Крим росія Одеса Кропивницький

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