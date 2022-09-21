«Бермудський трикутник». Данілов потролив росіян, яких Путін відправить на війну

«Український фронт – ліквідація – «біла лада»

Секретар Ради національної безпеки та оборони України прокоментував заяву російського диктатора Володимира Путіна щодо оголошення мобілізації та назвав це рішення «бермудським трикутником». Про це він написав у Twitter.

«Щодо останніх заяв. План путіна «бермудський трикутник» – комплексна програма утилізації росіян: ухилення від мобілізації – в’язниця – ПВК «Вагнер». Далі: український фронт – ліквідація – «біла лада», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії. Для оголошення мобілізації Путін обрав саме 21 вересня.

У зв’язку з оголошенням Кремлем частково мобілізації, деяким категоріям населення від сьогодні заборонено покидати Росію.

Також Путін заявив, що статус «добровольців» на війні проти України буде переглянуто. Їх прирівнюють до військовослужбовців.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, заявив, що оголошення часткової мобілізації показує, як у Росії «все йде за планом».