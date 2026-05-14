Російські дрони знову підпалили ліси у Чорнобильській зоні

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
Ворожі атаки вкотре створюють загрозу унікальній екосистемі Чорнобильської зони
Радіаційний фон після нових займань не перевищує середньомісячних значень

У Чорнобильській зоні 14 травня спалахнули нові осередки пожеж після падіння російських безпілотників типу «Герань-2». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державне агентство України з управління зоною відчуження.

Нові займання виникли на території Опачицького природоохоронного науково-дослідного відділення Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Це сталося одразу після того, як рятувальники завершили ліквідацію попередньої масштабної пожежі, що тривала кілька днів.

До гасіння вогню залучили підрозділи ДСП «Північна Пуща», Чорнобильського заповідника, ДСП «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами», ДСП «Екоцентр» та рятувальників ДСНС.

Ситуацію ускладнюють кілька факторів:

  • сильне задимлення;
  • повалені дерева;
  • важкодоступна місцевість.

Для проїзду до осередків займань рятувальники використовують важку техніку, бульдозери та бензопили. На місцях падіння безпілотників паралельно працюють піротехнічні підрозділи ДСНС, які виявляють уламки дронів.

Радіаційна ситуація під контролем

У ДАЗВ запевнили, що автоматизована система радіаційного контролю не зафіксувала перевищення контрольних рівнів гамма-випромінювання. Показники радіаційного фону залишаються в межах середньомісячних значень.

У відомстві також нагадали, що Зона відчуження — одна з найбільш пожежонебезпечних територій країни через прикордонне розташування: сюди регулярно падають уламки БПЛА після повітряних атак, що постійно створює ризик нових займань.

«Російські атаки вкотре створюють загрозу унікальній екосистемі Чорнобильської зони, де кожне нове займання — це ризик для лісів, тваринного світу та територій, які десятиліттями відновлювалися після катастрофи 1986 року», – зазначили у ДАЗВ.

Нагадаємо, масштабна пожежа у Чорнобильській зоні спалахнула 8 травня після падіння двох БПЛА на території заповідника. Вогонь охопив понад 1100 гектарів, гасіння ускладнювала мінна небезпека. Пожежу ліквідовано напередодні нових атак.

До слова, МВС окремо роз'яснювало, чи є загроза радіації від пожеж у Зоні відчуження: моніторинг ведеться в посиленому режимі, перевищень допустимих значень не зафіксовано.

