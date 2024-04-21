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Бійці ЗСУ взяли в полон окупантів, яких перед штурмами накачували наркотиками

Надія Карбунар
glavcom.ua
Бійці ЗСУ взяли в полон окупантів, яких перед штурмами накачували наркотиками
Четверо окупантів здалися в полон під Роботино
фото: 65-та окрема механізована бригада/Facebook

Усі полонені – із 70-го мотострілецького полку армії РФ

Четверо окупанти здалися у полон до бійців 65-ї окремої механізованої бригади під Роботино. Як виявилося, усі вони приймали наркотичні засоби перед боєм. Відповідне відео оприлюднили на сторінці бригади у Facebook.

Українські захисники встановлювали міни. Четверо російських горе-штурмовиків шастали там руїнами і шукали воду, бо ховалися по норах уже досить давно і могли реально вмерти від голоду і спраги. Один із них переховувався майже шість діб. Бійці 65-ї бригади запропонували росіянам здатися і зберегти собі життя.

«Як виявилося, усі полонені – із 70-го мотострілецького полку армії РФ, але потрапили в Роботине у різний час і з різними групами. Один із окупантів заїжджав на мотоциклі, двоє причалапали пішки, четвертий взагалі пробував прорватися на Уралі. Перед тим удень ще 2 ворожих штурмовиків бійці бригади знищили», – ідеться у повідомленні.

Подробицями своєї служби та практикою вживання наркотичних засобів перед штурмами в окупаційній армії полонені поділилися на допитах.

«На Запорізькому напрямку командири 70-го полку організовують свої м'ясні штурми за допомогою напханих наркотою новобранців. Декому пощастило, і на другий місяць служби вони опинилися в полоні. Інші або на тому світі, або на гачку наркозалежності. Практика не нова, але набирає чергових обертів, оскільки природної мотивації стати м'ясом на штурмі виявилося не багато», – підсумували у 65-й бригаді.

Раніше полонений окупант пояснив, чому підписав контракт та поїхав убивати українців. 

Крім того, полонений окупант із Криму розповів, чому пішов воювати проти України. 

До слова, офіцер ЗСУ розповів, ким росіяни поповнюють особовий склад на фронті. Також стало відомо, кого Росія першочергово намагається повернути з полону. 

Нагадаємо, Кремль намагається використати родичів українських військовополонених для розпалювання суспільного невдоволення в Україні.

РФ використовує тему обмінів полоненими для підриву соціальної та політичної ситуації в Україні. 

Теги: окупанти полон відео Місяць

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