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Зеленський розповів нові деталі про підготовку плану перемоги України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський розповів нові деталі про підготовку плану перемоги України
За словами Зеленського, план перемоги України у війні готовий на 90%
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Наступного тижня Україна представить союзникам план перемоги у війні

У плані перемоги України викладено зміст військового пакету, що може відчутно зміцнити нашу країну. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму вечірньому зверненні.

Президент провів нараду щодо військового наповнення українського плану перемоги.

«Разом працював із військовим командуванням. Підготовлено хороший, сильний зміст для військового пакета – саме того, що може відчутно зміцнити Україну згідно з планом перемоги», – каже він.

Крім того, президент обговорив можливості збільшення кількості бойових літаків та пришвидшення навчання українських пілотів. «Є чітке розуміння кроків, як збільшити кількість бойових літаків в Україні та пришвидшити тренування наших пілотів. Усі завдання для Повітряних сил України, для Міністерства оборони України визначені», – додав президент.

Нагадаємо, план перемоги України у війні готовий на 90%. На наступний тиждень Україна представить його союзникам.

Як повідомлялося, Україна у вересні поділиться планом своєї перемоги з обома кандидатами у президенти США – Камалою Гарріс та Дональдом Трампом.

Український план перемоги містить пʼять пунктів, які, зокрема, стосуються військової та економічної підтримки. Однак Київ готовий розширити документ за пропозиціями США, якщо це посилить Україну.

Раніше видання Bild написало, що в одному із пунктів «плану перемоги» президента України Володимира Зеленського йдеться про «припинення вогню на окремих ділянках фронту». Однак Офіс президента спростовує цю інформацію.

До слова, президент України Володимир Зеленський працює над односторонньою дорожньою картою, яка має на меті завершити війну в Україні вже цієї осені. Він покладається на міжнародний тиск на Росію з метою досягнення миру на прийнятних для Києва умовах. 

Як стало відомо, Зеленський розкрив деякі деталі «плану перемоги» делегації конгресменів США, з якою він зустрівся цими вихідними на економічному форумі в Італії.

Теги: зброя війна Володимир Зеленський президент

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