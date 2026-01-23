У Мурманську та Сєвєроморську стався частковий блекаут

За словами енергетиків, відключення світла нібито спричинені негодою

В частині Мурманська і Сєвєроморська частково зникло світло. Причиною цьому нібито стали несприятливі погодні умови. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

За інформацією філії «Россєті», в регіоні зберігається підвищений ризик аварійних відключень електроенергії через несприятливі погодні умови. На лініях електропередач утворюється ожеледь і іній, що призвело до часткового відключення електрики в Мурманську і Сєвєроморську.

Нагадаємо, у Республіці Комі у місті Сиктивкар нещодавно було зафіксовано масштабні перебої з електропостачанням. Росіяни жалілися, що у Сиктивдинському районі (селище Пичим) за час новорічних свят світло вимикали чотири рази, причому тривалість кожного відключення складала від 12 до 18 годин.

Проблеми з мережами загострилися і в останні дні: 18 січня електроенергія зникла ввечері та з’явилася лише вночі 19 січня. Вже сьогодні вранці, близько 07:00, відбулося повторне відключення, яке тривало до обіду. Повідомляється, що значна частина приватного сектору використовує електричне опалення.

Як відомо, 14 січня в місті Орськ Оренбурзької області стався вибух на електропідстанції, яка живить місто. Спочатку електроенергія зникла в окремих районах, а згодом і по всьому Орську.

До слова, у ніч на 13 січня в тимчасово окупованому Маріуполі стався блекаут після атаки БпЛА.