Аналітики ISW розкрили плани Кремля щодо блокади Покровська і Мирнограда

Окупанти намагаються вибити ЗСУ з Покровська і Мирнограда

Російські загарбники планують перерізати наземні шляхи постачання до Покровська та Мирнограду на Донеччині, щоб змусити українські війська відступити з цих міст. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема мова йде про трасу Т-0405 Покровськ-Костянтинівка на схід від Покровська та трасу Т-0406 Покровськ-Межова на південний захід від Покровська.

Геолокаційні кадри, опубліковані 12 січня, показують, що російські війська нещодавно просунулися на схід від Мирного (на схід від Покровська) і захопили позиції вздовж траси Т-0504.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець 13 січня заявив, що нещодавно підрозділи російських 55-ї та 74-ї мотострілецьких бригад (41-ї загальновійськової армії (ОБА), ЦВО) вийшли на трасу Т-0406 Котлине та Удачне та перерізали її, а російські милблогери стверджували, що російські війська вже захопили ділянку обох магістралей.

«ISW оцінює, що російські сили, ймовірно, захопили решту Солоного (на південний захід від Покровська) у рамках цього наступу», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окупанти також просунулися в інших районах на південний захід від Покровська під час триваючих спроб охопити місто 12 січня. Геолокаційні кадри, опубліковані 13 січня, показують, що російські війська захопили Піщане (на південний захід від Покровська).

Під самим Покровськом загарбники продовжували атакувати; на північний схід від Покровська біля Баранівки, Зеленого Поля, Нової Полтавки, Тарасівки; на схід від Покровська – Новоторецьке, Новоолександрівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Мирноград; на південний схід від Покровська біля Лисівки; на південь від Покровська біля Нових Трудів, Зеленого, Шевченка; на південний захід від Покровська біля Удачного, Успенівки, Нововасилівки, Новоандріївки, Срібного, Ясенового; і на захід від Покровська біля Котлиного 12 і 13 січня.

Крім того, російські війська, ймовірно, мають намір перекрити українські наземні лінії зв’язку у Покровську та Мирнограді, щоб змусити українські підрозділи вийти з цих міст у наступні місяці.

«Автомагістралі Т-0405 і Т-0406 є двома з трьох основних ліній зв’язку зі сходу на захід, які підтримують українське угруповання сил в районі Покровськ-Мирноград. Просування Росії на схід і захід від Покровська може ускладнити матеріально-технічне забезпечення України та здатність України доповнювати та передислокувати війська для захисту Покровська та Мирнограда. Російське військове командування може мати намір здійснити подальше просування на північ від трас Т-0405 і Т-0406, щоб змусити українські сили зрештою відійти на північ (а не на схід чи захід), щоб підтримати Росію в охопленні обох населених пунктів. і далі просувається на захід до адміністративного кордону Донецько-Дніпропетровської області», – зазначають аналітики.

Також в ISW додали, що російське військове командування, ймовірно, також сподівається уникнути проведення фронтових атак важкої піхоти через міські райони Покровська та Мирнограда та, ймовірно, оцінює, що блокування цих ліній зв'язку збільшує ймовірність того, що українські сили відступлять із цих міст і що російські сили зможуть уникнути проведення дорогих міських бойових операцій для взяття міст.

Раніше повідомлялося, що російська армія намагається закріпитися в селах неподалік Покровська, щоб просунутися вперед і взяти місто в часткове оточення.