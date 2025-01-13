РФ хоче взяти Покровськ в часткове оточення: деталі від ЗСУ

«Вони дуже стараються і мають великий ресурс», – ЗСУ про те, чи вдасться окупантам взяти в оточення Покровськ

Російська армія намагається закріпитися в селах неподалік Покровська, щоб просунутися вперед і взяти місто в часткове оточення. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов в ефірі національного телемарафону.

«Там (біля Покровська, – Главком) низка малих населених пунктів. Там Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Промінь, Новий труд і т.д. Росіяни намагаються там зачепитись за кожен будинок і просуватися далі», – сказав Трегубов.

Речник додав, що окупанти намагаються взяти Покровськ в часткове оточення. За словами Трегубова, ймовірно, вони хочуть вийти на лісосмугу неподалік траси, через яку йде частина постачання до міста.

«Я б не сказав, що станом на зараз це їм вдалося, але вони дуже стараються і мають великий ресурс. У першу чергу ресурс і людський, і технічний, і логістичний», – додав речник.

Нагадаємо, що упродовж минулої доби противник завдав 28 авіаційних ударів, застосувавши 36 КАБ, два ракетних удари, задіявши дві ракети. Крім цього, росіяни залучили для ураження 985 дронів-камікадзе та здійснили близько п’яти тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.