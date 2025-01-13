Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

РФ хоче взяти Покровськ в часткове оточення: деталі від ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
РФ хоче взяти Покровськ в часткове оточення: деталі від ЗСУ
Окупанти намагаються закріпитися неподалік Покровська
фото: Reuters

«Вони дуже стараються і мають великий ресурс», – ЗСУ про те, чи вдасться окупантам взяти в оточення Покровськ

Російська армія намагається закріпитися в селах неподалік Покровська, щоб просунутися вперед і взяти місто в часткове оточення. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов в ефірі національного телемарафону.

«Там (біля Покровська, – Главком) низка малих населених пунктів. Там Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Промінь, Новий труд і т.д. Росіяни намагаються там зачепитись за кожен будинок і просуватися далі», – сказав Трегубов.

Речник додав, що окупанти намагаються взяти Покровськ в часткове оточення. За словами Трегубова, ймовірно, вони хочуть вийти на лісосмугу неподалік траси, через яку йде частина постачання до міста.

«Я б не сказав, що станом на зараз це їм вдалося, але вони дуже стараються і мають великий ресурс. У першу чергу ресурс і людський, і технічний, і логістичний», – додав речник.

Нагадаємо, що упродовж минулої доби противник завдав 28 авіаційних ударів, застосувавши 36 КАБ, два ракетних удари, задіявши дві ракети. Крім цього, росіяни залучили для ураження 985 дронів-камікадзе та здійснили близько п’яти тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Читайте також:

Теги: Покровськ Донеччина війна росія росіяни ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Загальні втрати серед північнокорейських військ на Курщині сьогодні становлять близько 3 тис. осіб
Скільки військових КНДР загинули в Курській області: дані південнокорейської розвідки
Сьогодні, 07:56
На Покровському напрямку ворог зазнає значних втрат: щодня гинуть або отримують поранення від 380 до 660 російських військових
Генерал ЗСУ назвав напрямки фронту, які є пріоритетними для росіян 2025 року
5 сiчня, 19:58
Олександр раніше не мав досвіду військової служби, але одразу після початку російського вторгнення 24 лютого пішов добровольцем
«Слава Україні!»: два роки тому росіяни розстріляли Героя Олександра Мацієвського
30 грудня, 2024, 15:53
Цікава деталь: Микола Мельничук одружився з підлеглою у віці 70 років
На Хмельниччині мер заплатить символічний штраф за преміювання нареченої
27 грудня, 2024, 14:31
21 грудня кияни прибрали у костелі Святого Миколая
Кияни в костелі Святого Миколая прибрали наслідки російського удару (фото)
22 грудня, 2024, 01:11
У квітні 2022 року Віталія Васильковського призвали до ЗСУ, у травні зарахували у списки особового складу військової частини
Загинув у результаті мінометного обстрілу. Згадаймо Віталія Васильковського
21 грудня, 2024, 09:00
«Росія почала свою операцію в Сирії 2015 року...»
Чим більше Росія заглиблюється у війну в Україні, тим слабшою стає в Африці та Азії
18 грудня, 2024, 13:14
Чи є шанс на мир у 2025 році?
Чи є шанс на мир у 2025 році?
17 грудня, 2024, 16:39
Російські воєнкори намагаються розповідати про «вдалі дії» військових КНДР, приховуючи втрати
Росія кидає військових з КНДР у бої на Курщині без підтримки бронетехніки
16 грудня, 2024, 13:20

Події в Україні

РФ у грудні вперше за дев'ять місяців запустила менше дронів по Україні: причина
РФ у грудні вперше за дев'ять місяців запустила менше дронів по Україні: причина
РФ хоче взяти Покровськ в часткове оточення: деталі від ЗСУ
РФ хоче взяти Покровськ в часткове оточення: деталі від ЗСУ
В одній з областей застосовуються аварійні графіки відключення світла
В одній з областей застосовуються аварійні графіки відключення світла
Втрати ворога станом на 13 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 13 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
Загарбники просунулись ще біля кількох населених пунктів на Донеччині – DeepState
Загарбники просунулись ще біля кількох населених пунктів на Донеччині – DeepState
РФ погрожує «заморозити» жителів окупованих територій, якщо вони не підуть на її умови
РФ погрожує «заморозити» жителів окупованих територій, якщо вони не підуть на її умови

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
145K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 січня: ситуація на фронті
51K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 січня 2025
28K
МСЕК-скандали отримують розв’язку. На Черкащині прокурор втратив групу інвалідності
20K
Відстань до фронту різко скоротилася: влада Дніпропетровщини повідомила про небезпеку
17K
13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13K
Окупанти просунулися на чотирьох напрямках і перейшли на північ Сумщини – карти ISW

Новини

Без опадів, на дорогах ожеледиця: прогноз погоди на 13 січня
Сьогодні, 06:00
Атака на Запоріжжя і Суми: головне за ніч
Сьогодні, 05:40
13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
На Рівненщині 14-річний мотоцикліст збив насмерть пішохода
Вчора, 14:58
Українські військові знищили ще один командний пункт росіян на Донеччині
Вчора, 14:40
ЗСУ пояснили, чому росіяни хочуть обійти Покровськ та Мирноград
Вчора, 13:16

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua