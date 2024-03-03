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Бої під Авдіївкою: ЗСУ доповіли, чи мають росіяни якісь успіхи

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Бої під Авдіївкою: ЗСУ доповіли, чи мають росіяни якісь успіхи
фото: Третя окрема штурмова бригада

Російські війська мають локальні успіхи на Авдіївському напрямку

Ситуація на Авдіївському напрямку стабілізується. Бої тривають урайоні населених пунктів Бердичі, Орлівка й Тоненьке. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в етері телемарафону.

За словами представника оборонців, на Авдіївському напрямку за добу наші захисники відбили 14 атак ворога.

«За тими даними, які підтверджені, в районі населених пунктів, які всіх цікавлять, (Бердичі, Орлівка, Тоненьке, – «Главком») оперативна обстановка стабілізується. Там наші сили стримують ворога в межах цих населених пунктів. Тривають бойові дії», – сказав Лиховій.

Він наголосив, що немає підстав говорити про захоплення зазначених трьох населених пунктів.

«Лінія бойового зіткнення має свою динаміку. Ворог подекуди має локальні успіхи щодо деяких позицій. Це, наприклад, коли вогневі позиції просто знищуються артилерією, тоді особовий склад перегруповується, відходить на інші більш вигідні позиції», – пояснив речник.

Нагадаємо, що за даними аналітиків ISW, російські загарбники готові пожертвувати своїми літаками заради збереження тактичної переваги на Авдіївському напрямку.

До відома, росіяни намагаються розвинути наступ на захід від Авдіївки. Війська РФ просунулися поблизу Бахмута, але підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було. 

За повідомленням The New York Times, російські війська продовжують досягати невеликих, але швидких успіхів за межами Авдіївки на Донеччині. Частково це можна пояснити зменшенням західної допомоги. Але, як кажуть журналісти, ще одна причина, чому війська ворога просуваються в цьому районі, – слабка оборона України. 

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Теги: окупанти ЗСУ Авдіївка фронт

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