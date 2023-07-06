Болгарія пропонує Україні обладнання для АЕС

Переговори мають бути завершені протягом 60 днів

Парламент Болгарії підтримав пропозицію щодо уповноваження міністра енергетики розпочати переговори з українською стороною про продаж обладнання для АЕС. Про це повідомив кореспондент «Главкома».

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Пропозицію підтримали 155 депутатів від ГЄРБ, «Продовжуємо зміни»-«Демократична Болгарія» і «Рух за права і свободи». Проти виступили 57 депутатів від проросійських «Відродження» і Болгарської соціалістичної партії.

Згідно з прийнятим рішенням, переговори мають бути завершені протягом 60 днів. Вартість обладнання болгарська сторона оцінює в близько 1,2 млрд. левів (приблизно 614 млн. євро).

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Обладнання, яке складається з двох реакторів, чотирьох парогенераторів, двох головних циркуляційних насосів та інших менших вузлів і агрегатів і яке Болгарія хоче продати Україні, було куплене в 2016 р. в Росії і призначалось для болгарської АЕС «Белене», яка перебувала на етапі будівництва. Однак, після російської агресії проти України, добудовати дануАЕС з російським обладнанням стало неможливо. Як зазначив депутат від ГЄРБ і колишній міністр енергетики Болгарії Делян Добрев, електростанція з таким обладнанням більше не може використовуватися в Болгарії тому, бо її можуть побудувати тільки росіяни. «Проєкт АЕС «Белене» не може бути реалізований через те, що він російський і не буде жодної установи, яка б його фінансувала», - зазначив Добрев.

У той же час, за його словами, Україна вже має майже побудовану станцію і їй не вистачає саме двох реакторів.

Тим часом, після завершення дебатів в болгарському парламенті, стало відомо, що Європейська комісія підтримала можливість використання Україною коштів ЄС для купівлі ядерних реакторів у Болгарії. За словами речника Єврокомісії, це двосторонні питання між Болгарією та Україною і дана закупівля може допомогти зміцнити українську економіку.

Нагадаємо, сьогодні, 6 липня, президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до столиці Болгарії Софії. Глава держави повідомив, що проведе переговори з премʼєр-міністром Ніколаєм Денковим, зустрінуся з президентом Руменом Радевим, урядовцями, парламентарями, політиками, журналістами.

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Зазначимо, що «Главком» першим повідомляв про візит президента Зеленського до Болгарії ще 4 липня.