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Болгарія подовжила програму підтримки біженців з України: скільки вона ще діятиме

Надія Карбунар
glavcom.ua
Болгарія подовжила програму підтримки біженців з України: скільки вона ще діятиме
Болгарія продовжуватиме надавати допомогу Україні as long as needed, тобто до тих пір, поки це буде необхідно
фото з відкритих джерел

Власники готелів і надалі будуть отримувати по 15 левів на день за кожного українця зі статусом тимчасового захисту

 

Болгарія до кінця вересня 2023 року подовжила програму державної підтримки з розміщення українських біженців. Про це повідомили у Міністерстві реінтеграції України. 

Так, згідно з рішенням, власники готелів і надалі будуть отримувати по 15 левів (близько 310 гривень) на день за кожного українця зі статусом тимчасового захисту, який у них проживає.

Крім того, уряд Болгарії доручив міністрам праці та соціальної політики й освіти впродовж двох місяців розробити пропозиції, які сприятимуть інтеграції осіб із тимчасовим захистом у суспільство країни.

Раніше повідомлялося, що Болгарія продовжуватиме надавати допомогу Україні as long as needed, тобто до тих пір, поки це буде необхідно. 

До слова, для чинного уряду Болгарії не стоїть питання, хто є агресором і хто є жертвою агресії, і він добре розуміє наскільки важливою є допомога Україні.

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Теги: пропаганда Болгарія

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