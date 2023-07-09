Болгарія подовжила програму підтримки біженців з України: скільки вона ще діятиме

Болгарія продовжуватиме надавати допомогу Україні as long as needed, тобто до тих пір, поки це буде необхідно

Власники готелів і надалі будуть отримувати по 15 левів на день за кожного українця зі статусом тимчасового захисту

Болгарія до кінця вересня 2023 року подовжила програму державної підтримки з розміщення українських біженців. Про це повідомили у Міністерстві реінтеграції України.

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Так, згідно з рішенням, власники готелів і надалі будуть отримувати по 15 левів (близько 310 гривень) на день за кожного українця зі статусом тимчасового захисту, який у них проживає.

Крім того, уряд Болгарії доручив міністрам праці та соціальної політики й освіти впродовж двох місяців розробити пропозиції, які сприятимуть інтеграції осіб із тимчасовим захистом у суспільство країни.

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Раніше повідомлялося, що Болгарія продовжуватиме надавати допомогу Україні as long as needed, тобто до тих пір, поки це буде необхідно.

До слова, для чинного уряду Болгарії не стоїть питання, хто є агресором і хто є жертвою агресії, і він добре розуміє наскільки важливою є допомога Україні.