Болгарія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні

Міноборони Болгарії: «За обсягом допомога буде надана в тому ж обсязі, що й минулого разу»

Новий пакет військової допомоги Україні відповідатиме потребам Києва та можливостям Софії

Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв у середу анонсував підготовку нового пакета військової допомоги для України, яка чинить опір повномасштабній російській агресії. Про це пише Бгнес.

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Як оголосив очільник міноборони Болгарії, новий пакет військової допомоги Україні відповідатиме потребам Києва та можливостям Софії відповідно до рішення парламенту від минулого року.

«За обсягом допомога буде надана в тому ж обсязі, що й минулого разу. Ми дістаємо зі складів те, що перебуває у справному стані, має більший ресурс, але, скажімо, 30-40 і більше років, а там з вартістю завжди питання, що саме ми маємо на увазі і як ця вартість розраховується», – пояснив Тагарєв.

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Міністр оборони також не погодився з болгарським президентом Руменом Радевим, який назвав помилкою майбутнє приєднання Болгарії до ініціативи ЄС із забезпечення України мільйоном артилерійських снарядів.

«Йдеться про інвестиції, європейські інвестиції, в розширення потужностей і модернізацію нашої оборонної промисловості, поки ми не втратили можливість, тому що комісар Тьєррі Бретон спочатку приїхав до Болгарії, але потім він поїхав в інші країни, а ми сказали, що нам це не потрібно», – додав міністр.

Нагадаємо, президент Болгарії Румен Радев вважає можливу передачу Україні снарядів помилкою. Він заявив про небажання приєднатися до плану ЄС із надання мільйона боєприпасів.

До слова, Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги, до якого, зокрема, увійшли тягачі для танків та артилерійські боєприпаси.