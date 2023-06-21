Головна Світ Політика
search button user button menu button

Болгарія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Болгарія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні
Міноборони Болгарії: «За обсягом допомога буде надана в тому ж обсязі, що й минулого разу»
фото з відкритих джерел

Новий пакет військової допомоги Україні відповідатиме потребам Києва та можливостям Софії

Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв у середу анонсував підготовку нового пакета військової допомоги для України, яка чинить опір повномасштабній російській агресії. Про це пише Бгнес.

Як оголосив очільник міноборони Болгарії, новий пакет військової допомоги Україні відповідатиме потребам Києва та можливостям Софії відповідно до рішення парламенту від минулого року.

«За обсягом допомога буде надана в тому ж обсязі, що й минулого разу. Ми дістаємо зі складів те, що перебуває у справному стані, має більший ресурс, але, скажімо, 30-40 і більше років, а там з вартістю завжди питання, що саме ми маємо на увазі і як ця вартість розраховується», – пояснив Тагарєв.

Міністр оборони також не погодився з болгарським президентом Руменом Радевим, який назвав помилкою майбутнє приєднання Болгарії до ініціативи ЄС із забезпечення України мільйоном артилерійських снарядів.

«Йдеться про інвестиції, європейські інвестиції, в розширення потужностей і модернізацію нашої оборонної промисловості, поки ми не втратили можливість, тому що комісар Тьєррі Бретон спочатку приїхав до Болгарії, але потім він поїхав в інші країни, а ми сказали, що нам це не потрібно», – додав міністр.

Нагадаємо, президент Болгарії Румен Радев вважає можливу передачу Україні снарядів помилкою. Він заявив про небажання приєднатися до плану ЄС із надання мільйона боєприпасів.

До слова, Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги, до якого, зокрема, увійшли тягачі для танків та артилерійські боєприпаси.

Читайте також:

Теги: Болгарія Румен Радев допомога ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Волкер попередив, українцям слід бути готовими до дебатів щодо допомоги Києву між американськими політиками
Президентські вибори у США вплинуть на допомогу Україні – Волкер
24 травня, 11:49
Данія виділила кошти для досягнення мети НАТО з витрачання 2% ВВП на оборону і безпеку
Уряд Данії збільшить військову допомогу Україні до $3,2 млрд
Вчора, 01:26
Україна отримає нову допомогу від Штатів на ці кошти
Пентагон переоцінив вартість допомоги Україні на $6,2 млрд: що це означає
Сьогодні, 00:50
Олександр Мироненко
Раніше бійцям були потрібні екофлоу, а зараз – антидронові рушниці і приціли нічного бачення Волонтерська ініціатива
22 травня, 19:22
Частина протестувальників була з російськими прапорами
У Болгарії протестувальники з російськими прапорами облили фарбою будівлю ЄС (фото)
22 травня, 06:56
США оголосить про збільшення військової допомоги Україні
США планують оголосити про новий пакет військової допомоги Україні
26 травня, 01:10
Суд ООН одноголосно відмовив Сполученим Штатам у долученні до позову України проти Росії
Конвенція про геноцид: понад 30 країн долучилися до позову України проти РФ
9 червня, 20:02
Пуск ракети комплексу Atacms з М270
Ексгенерал НАТО назвав зброю, якої зараз потребує Україна
15 червня, 06:19
Іспанія відправить Україні ще чотири танки Leopard
Іспанія передасть Україні бронемашини, польовий госпіталь і Leopard: подробиці
16 червня, 03:17

Політика

Китай тримає Путіна під контролем – речник ЄС
Китай тримає Путіна під контролем – речник ЄС
Надання Atacms ЗСУ: Комітет Палати представників Конгресу США підтримав резолюцію
Надання Atacms ЗСУ: Комітет Палати представників Конгресу США підтримав резолюцію
Віце-спікер парламенту Великої Британії: У Вільнюсі необхідно прокласти шлях членства України в НАТО
Віце-спікер парламенту Великої Британії: У Вільнюсі необхідно прокласти шлях членства України в НАТО
Болгарія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні
Болгарія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні
Іспанія хоче виділити €250 мільйонів на допомогу Україні
Іспанія хоче виділити €250 мільйонів на допомогу Україні
США закуплять для України ракети Amraam: чим вони особливі
США закуплять для України ракети Amraam: чим вони особливі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
75K
Каховська ГЕС, чи є шанс на відновлення? Академік Ландау пояснює наслідки найбільшої техногенної катастрофи XXI століття
49K
Кремль вигадав, де брати нове «гарматне м'ясо» для війни
44K
Китай ухвалив рішення стосовно нафти. Економіка РФ миттєво відреагувала
38K
На Хмельниччині пролунали вибухи
9680
Зустріч Кулеби з Блінкеном, вибухи на Хмельниччині: головне за ніч
7843
Підрив Каховської ГЕС. Всесвітньовідомий проєктувальник гідроспоруд назвав єдину правильну версію

Новини

Зустріч Кулеби з Блінкеном, вибухи на Хмельниччині: головне за ніч
Сьогодні, 07:52
Каховського водосховища практично не існує: з'явилися нові супутникові знімки
Сьогодні, 07:36
На чотирьох напрямках тривають важкі бої – Генштаб
Сьогодні, 06:52
Міноборони Росії змінило підхід щодо висвітлення контрнаступу ЗСУ – ISW
Сьогодні, 05:48
Негода в низці областей: синоптики дали прогноз погоди на 21 червня
Сьогодні, 04:45
У жіночій в'язниці Гондураса стався бунт: загинули десятки ув'язнених
Сьогодні, 03:02

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту