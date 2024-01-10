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Британська розвідка пояснила, чому Росія помилково бомбить власні міста

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка пояснила, чому Росія помилково бомбить власні міста
фото з відкритих джерел

2 січня один із російських літаків випустив боєприпас, пошкодивши дев'ять житлових будинків у Петропавлівці у Воронезькій області

В російські армії існує серйозна проблема із недостатньою підготовкою льотчиків. Про це свідчить той факт, що протягом минулого  тижня російська авіація двічі випадково випустила авіаційні боєприпаси по своїх та окупованих містах. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як наголошується у зведенні, військове відомство Росії заявило, що 2 січня один із їхніх літаків випустив боєприпас, пошкодивши дев'ять житлових будинків у Петропавлівці у Воронезькій області Росії.

Другий інцидент, 8 січня, стався зі скиданням некерованого боєприпасу ФАБ-250 над окупованим містом Рубіжне Луганської області в Україні та був підтверджений головою окупаційної адміністрації. Обидва випадки сталися під час бойових вильотів російських літаків.

За даними британської розвідки, раніше, 20 квітня 2023 року, російський літак Су-34 також здійснив «аномальне скидання авіаційних боєприпасів» над містом Білгород у Росії.

«Схильність Росії до інцидентів з боєприпасами, що зберігається, ймовірно, посилюється недостатньою підготовкою і втомою екіпажу, що призводить до поганого виконання тактичних дій під час місій» – зазначають у міноборони Британії.

Триває 686-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 77 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по дев’ятьох районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два артилерійських засоби противника.

Теги: британська розвідка війна

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