Бронювання, субсидії та банківські комісії: що зміниться з 1 листопада

З 1 листопада 2026 року в Україні зміняться правила бронювання працівників, банківські комісії та умови риболовлі

Українців очікують нові правила бронювання працівників, зміни в банківському обслуговуванні та продовження державних програм підтримки населення

Із 1 листопада 2026 року в Україні набудуть чинності окремі нововведення, які стосуються військовозобов'язаних, підприємств, банківських клієнтів та одержувачів соціальної допомоги. Водночас тарифи на електроенергію та газ для більшості побутових споживачів залишаться незмінними. «Главком» зібрав основні зміни, про які варто знати українцям в останній місяць осені.

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Нові правила бронювання працівників

У листопаді зміниться порядок бронювання військовозобов'язаних працівників критично важливих підприємств. Кабінет Міністрів у жовтні переглянув підходи до визначення критичності підприємств та встановлення граничної кількості працівників, які можуть отримати бронювання.

Для підприємств паливно-енергетичного та оборонно-промислового комплексів передбачено можливість бронювання до 95% військовозобов'язаних працівників. Водночас працівників, безпосередньо залучених до виробництва, виконання оборонних контрактів, ремонтних та аварійно-відновлювальних робіт, передбачено бронювати в повному обсязі.

Також уряд створив Координаційний центр з організації бронювання. Він займатиметься узгодженням критеріїв критичності підприємств та розглядом обґрунтованих звернень щодо збільшення квот.

Перегляд критеріїв не означатиме автоматичної втрати статусу критично важливого підприємства. Компанії, які відповідатимуть чинним вимогам, зможуть зберегти відповідний статус.

Окремо уряд працює над механізмом повного бронювання працівників підприємств, які виконуватимуть визначені мобілізаційні зобов'язання. Деталі такого механізму мають бути врегульовані додатковими рішеннями.

Субсидії на опалювальний сезон

У листопаді українці почнуть отримувати житлові субсидії за жовтень з урахуванням опалювального періоду. Пенсійний фонд України здійснює перерахунок допомоги для більшості одержувачів автоматично. Тому громадянам, які вже отримували субсидію та не мали змін в обставинах, повторно подавати заяву зазвичай не потрібно.

Водночас звернутися по призначення допомоги необхідно тим, хто оформлює її вперше, а також окремим категоріям громадян, зокрема орендарям житла.

Повідомляти Пенсійний фонд потрібно і про зміни, які впливають на право отримання субсидії або її розмір. Зокрема, йдеться про зміну складу домогосподарства, майнового стану та інших обставин, визначених законодавством.

Важливо: якщо звернутися за призначенням субсидії протягом двох місяців від початку опалювального сезону, допомогу за наявності відповідного права можуть призначити з його початку.

Виплати внутрішньо переміщеним особам

У листопаді продовжиться надання державної допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Розміри щомісячних виплат залишаться незмінними:

2000 грн – для дорослих;

3000 грн – для дітей та осіб з інвалідністю.

Допомогу отримуватимуть переселенці, які відповідають установленим критеріям.

Для громадян, яким виплати продовжено автоматично, повторне звернення не потрібне за умови відсутності змін, що впливають на право отримання допомоги.

Водночас виплати можуть припинити у випадках, передбачених чинним порядком надання допомоги.

Нові банківські комісії

Із 1 листопада «Ощадбанк» запровадить зміни в тарифах на обслуговування окремих поточних рахунків. Зокрема, передбачено щомісячну комісію в розмірі 150 грн за обслуговування неактивних поточних рахунків, до яких не прив'язана платіжна картка.

Нововведення не означає запровадження додаткової плати для всіх клієнтів банку. Комісія стосуватиметься рахунків, які відповідають визначеним банком умовам неактивності.

Громадянам, які мають відкриті рахунки, але тривалий час ними не користуються, варто перевірити умови обслуговування. За потреби можна відновити користування рахунком або звернутися до банку щодо його закриття.

Нові правила міжнародних посилок

З 1 листопада очікуються зміни в оформленні окремих поштових відправлень до країн Європейського Союзу. Йдеться про нові вимоги до митної обробки та цифрового опису товарів у міжнародних відправленнях.

За інформацією, оприлюдненою напередодні листопада, для окремих відправлень передбачено додаткові платежі за митне оформлення.

Також посилюються вимоги до інформації про товари, які зазначаються в митних деклараціях. Такі зміни насамперед важливі для підприємців, інтернет-магазинів та громадян, які регулярно відправляють товари за кордон.

Водночас остаточні умови оформлення, застосування додаткових платежів та перелік відправлень, на які вони поширюватимуться, необхідно уточнювати в поштового оператора.

Допомога бізнесу на енергостійкість

У листопаді також заплановано черговий етап прийому заявок на державну підтримку малого бізнесу для підвищення енергетичної стійкості. Подання заявок триватиме з 2 до 27 листопада.

Розмір допомоги становитиме від 15 тис. до 30 тис. грн залежно від кількості працівників та відповідності умовам програми.

Отримані кошти підприємці зможуть спрямувати на придбання обладнання для автономного електроживлення. Зокрема, йдеться про генератори, зарядні станції, акумулятори, інвертори та сонячні панелі.

Подання заявок передбачено через портал «Дія». Програма спрямована на підтримку роботи підприємств в умовах можливих перебоїв з електропостачанням.

Риболовля з 1 листопада: де діятимуть нові обмеження

З 1 листопада 2026 року в Україні розпочне діяти сезонна заборона на вилов риби у зимувальних ямах. Обмеження триватимуть до початку нерестового періоду 2027 року.

Як повідомило Державне агентство з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм, територіальні управління відомства вже визначили переліки та межі зимувальних ям, де риболовля буде заборонена.

Водночас любительське рибальство не забороняється повністю. За межами зимувальних ям громадяни зможуть використовувати дозволені знаряддя лову, зокрема поплавкові, донні та зимові вудки, спінінги й жерлиці. Загальна кількість гачків не повинна перевищувати семи на одного рибалку.

Крім того, в період від встановлення до скресання криги заборонено використовувати снасті з гачками, відстань від цівки до кінчика жала яких перевищує 10 мм.

За порушення встановлених обмежень передбачена адміністративна або кримінальна відповідальність залежно від обставин правопорушення. Порушники також можуть бути зобов'язані відшкодувати збитки, завдані рибному господарству.

Донеччина: комендантська година триватиме з 16:00 до 11:00

Серед змін із 1 листопада 2026 року на підконтрольній Україні території Донецької області зміниться тривалість комендантської години. У більшості громад регіону обмеження діятимуть із 16:00 до 11:00 наступного дня.

Нововведення не поширюватиметься на Олександрівську та Черкаську громади. На їхній території збережеться попередній режим комендантської години – з 21:00 до 05:00.

Посилення обмежень зумовлене погіршенням безпекової ситуації та зростанням інтенсивності російських обстрілів населених пунктів Донеччини. Місцевих жителів закликають враховувати оновлений графік під час планування поїздок і пересування областю, а також не порушувати встановлених правил.