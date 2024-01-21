Буданов розповів про здоров’я дружини після отруєння

Маріанна Буданова і досі проходить лікування

Дружина начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова Маріанна після отруєння важкими металами досі проходить лікування. Про це Буданов розповів у інтерв’ю The Financial Times.

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«Вона лікується, їй уже краще», – сказав Буданов.

При цьому він відмовився уточнити, чи був він або його дружина метою отруєння.

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Нагадаємо, дружину керівника Головного управління розвідки Маріанну Буданову отруїли. Жінка перебувала у лікарні. Після тривалого погіршення стану здоровʼя її госпіталізували. Крім того, отруєння підтвердилося ще у кількох співробітників ГУР.

Раніше керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що його дружина Маріанна наразі проживає разом з ним у його робочому кабінеті.

Також генерал-лейтенант, голова Служби зовнішньої розвідки у 2020−2021 роках, начальник ГУР у 2015−2016 роках Валерій Кондратюк повідомив, що під час проведення аналізу Будановій були виявлені такі метали, як миш’як і ртуть.